Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yeni hijyen setini tanıttı
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yeni hijyen setini tanıttı

04.12.2020 14:42 | Son Güncelleme: 04.12.2020 14:45
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yeni hijyen setini tanıttı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Covid-19 ile mücadele kapsamında kullanılacak olan yeni dezenfeksiyon malzemelerini tanıttı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Covid-19 ile mücadele kapsamında kullanılacak olan yeni dezenfeksiyon malzemelerini tanıttı. Virüsle mücadelenin devam ettiğini belirten Sekmen, "Virüsle mücadelemiz ilk günkü gibi devam ediyor. Bugün tanıttığımız malzemelerle beraber bu gayretimiz devamlılığını sürdürecek" dedi.

Türkiye genelinde artış göstermeye devam eden korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Erzurum Büyükşehir Belediyesi yeni dezenfeksiyon malzemelerini tanıttı. 15 bin adetten oluşan hijyen setinin içinde eldiven, maske, dezenfektan ve çeşitli ıslak mendil ürünleri bulunuyor. Bu malzemeler koliler halinde ihtiyacı olan vatandaşlara, camilere, okullara ve kurumlara dağıtılacak.

Topluluk oluşan yerlere dezenfekte makinelerini yerleştireceklerini kaydeden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "İlk olarak kamu binaları, meydanlar, caddeler ve kamunun ortak kullandığı alanlar olmak üzere dezenfeksiyon çalışmaları yapılmaya devam ediyor. Şuan burada 15 bin hijyen seti, 25 bin kilogram dezenfeksiyon spreyi, 50 adet ilaçlama makinesi, 300 adet pülverizatör ilaçlama makinesi, 500 adet metal ayaklı dezenfekte makinesi olmak üzere bunları gerekli olan alanlara yerleştireceğiz. Camilerin, okulların ve kamu kurumlarının belirli yerlerine koyarak hijyeni sağlayacağız. Bu işle ilgilenen 100 işçimiz bulunuyor. 100 arkadaşımızın çalışmasıyla dezenfeksiyon malzemeleri dağıtılacak. Makineler gerekli olan alanlara yerleştirilecek. Vatandaşlarımızın gerekli erzak ve parasal sorunlarını gidermek için de her türlü çalışmalara devam ediyoruz. Şuanda vakalarda bir artış söz konusu ama kontrolümüz dışında olan bir artış söz konusu değil" dedi. - ERZURUM

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yeni hijyen setini tanıttı
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yeni hijyen setini tanıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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