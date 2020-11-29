Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, yol çalışmalarını inceledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Pütürge ilçesine bağlı Ulutaş ve Korucak Mahallelerinde yapılan yol çalışmasını inceledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Pütürge ilçesine bağlı Ulutaş ve Korucak Mahallelerinde yapılan yol çalışmasını inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürkan, Pütürge ilçesine bağlı Ulutaş ve Korucak Mahallelerini ziyaret ederek, yapılan yol çalışmalarını inceleyerek, bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürkan, "Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya'nın her köşesinde yatırımlarımız devam ediyor. Arkadaşlarımız en ücra noktalarda bile çok güzel çalışma örnekleri sergilemişler. Bu çalışmayı yapan arkadaşlarımı kutluyorum. Ekiplerimiz tarafından genişletme ve asfaltlama çalışmalarının tamamlandığı yolumuzdan vatandaşlarımız Adıyaman'ın Sincik ilçesine ulaşabileceklerdir. Bu çalışmaları gerçekleştiren bu yol aksını açan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük ise ilçeye yapılan altyapı hizmetinden dolayı Gürkan'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı