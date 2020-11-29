Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, yol çalışmalarını inceledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, yol çalışmalarını inceledi

29.11.2020 16:57 | Son Güncelleme: 29.11.2020 17:01
Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, yol çalışmalarını inceledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Pütürge ilçesine bağlı Ulutaş ve Korucak Mahallelerinde yapılan yol çalışmasını inceledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Pütürge ilçesine bağlı Ulutaş ve Korucak Mahallelerinde yapılan yol çalışmasını inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürkan, Pütürge ilçesine bağlı Ulutaş ve Korucak Mahallelerini ziyaret ederek, yapılan yol çalışmalarını inceleyerek, bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürkan, "Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya'nın her köşesinde yatırımlarımız devam ediyor. Arkadaşlarımız en ücra noktalarda bile çok güzel çalışma örnekleri sergilemişler. Bu çalışmayı yapan arkadaşlarımı kutluyorum. Ekiplerimiz tarafından genişletme ve asfaltlama çalışmalarının tamamlandığı yolumuzdan vatandaşlarımız Adıyaman'ın Sincik ilçesine ulaşabileceklerdir. Bu çalışmaları gerçekleştiren bu yol aksını açan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

CHP'li vekilin TSK'yı hedef alan sözleri üzerine Başsavcılık harekete geçti
CHP'li vekilin TSK'yı hedef alan sözleri üzerine Başsavcılık harekete geçti
Cinsel içerikli videolarını satan genç modelin para kazanma yöntemi mide bulandırdı
Cinsel içerikli videolarını satan genç modelin para kazanma yöntemi mide bulandırdı
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük ise ilçeye yapılan altyapı hizmetinden dolayı Gürkan'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Başkan Çolakbayrakdar yol çalışmalarını inceledi
Başkan Çolakbayrakdar yol çalışmalarını inceledi
Gürkan, Filistin Caddesi'nde yapılan çalışmaları inceledi
Gürkan, Filistin Caddesi'nde yapılan çalışmaları inceledi
Kaymakam Kanyılmaz, yol yapım çalışmalarını inceledi
Kaymakam Kanyılmaz, yol yapım çalışmalarını inceledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Cevdet Yılmaz Fahrettin Koca Alaattin Çakıcı
Magazin Alişan Beyonce Enes Batur Burcu Esmersoy
Spor Falcao Okan Buruk Tolga Ciğerci Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Tüm Haberler Türk Bursa Antalya Osmangazi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, yol çalışmalarını inceledi - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 17:11:39. #1.15#
title