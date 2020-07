Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'den Kurban Bayramı mesajı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güler, mesajında, bayramların birlik ve beraberlik içinde yaşamanın anlam ve değerinin kuvvetlendiği, kırgınlıkların giderilip barış ve hoşgörü gibi değerlerin ön plana taşındığı, büyük küçük herkesin ortak paydada buluştuğu özel günler olduğunu belirtti.

Yardımlaşmayı ve dayanışmayı güçlendiren, sıkıntı ve kaygılardan uzaklaştıran, ortak duygularda buluşturan bayramların ayrıca huzur ve coşku kaynağı olduğunu vurgulayan Güler, şöyle devam etti:

"Necip milletimizin her ferdi bu mübarek günlerde paylaşma ve dayanışmada cömertliğini bir kez daha sergileyecek, önce çevresi, ardından ise yaşadığı coğrafyadan başlayarak ihtiyacı olan her kişiye her haneye dokunmaya, onlarla hasbihal etmeye devam edecek, yokluk ve yoksulluk sebebiyle hiçbir hanede bayram sevincine gölge düşmesine, hiçbir çocuğun bayramı buruk geçirmesine izin vermeyecektir. İnanıyorum ki bu bayramda da aynı ruhu göstererek, kaygıların ve sıkıntıların geri plana itildiği, sevginin, saygının ve hoşgörünün pekiştiği, insan ilişkilerinin güçlendiği, umutların canlandığı bir bayram geçireceğiz."

Güler, Kurban Bayramı'nı başta Türkiye olmak üzere bütün dünyada barış ve kardeşliğe vesile olmasını dileyerek, herkesin bayramını kutladı.

Kaynak: AA