Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Tayland Büyükelçiliği heyetini ağırladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Maslahatgüzar Başkanlığındaki Tayland Büyükelçiliği heyetini Gaziantep Mutfak Sanatları Merkezinde (MSM) ağırladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Maslahatgüzar Başkanlığındaki Tayland Büyükelçiliği heyetini Gaziantep Mutfak Sanatları Merkezinde (MSM) ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, heyet ve beraberinde Gaziantep'e gelen eşleri, daha önce geleneksel ürünlerden yola çıkarak hazırladığı tatlıyı Antep fıstığıyla buluşturdu.

"SBACNATS" olan tatlının adı Gaziantep'in "G" harfiyle yeniden revize edilerek "SBAGNATS" olarak değiştirildi.

MSM'de tezgaha geçen Başkan Şahin, Türk gastronomi şefleri ve heyet üyeleriyle tatlıyı hazırlayarak tadına baktı, Antep fıstığı yeşilinin bu tatlıya çok yakıştığını belirtti.

İki ülke arasında çok güzel bir dostluk ve kardeşlik oluştuğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Gastronomi ve sofra birleştirici bir güçtür. Dünya barışı için daha çok ortak paydada buluşabilecek sofralara ihtiyacımız var. Her ülkenin kendine has geleneksel tatlıları var. Bugün, hazırladığımız geleneksel tatlımızı, sizinle birlikte yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Hazırlanan tatlının üzerine Antep fıstığı konduğu zaman farklı bir aromanın oluştuğunu ve tatlıyı ne denli desteklediğini deneyimledik."

Maslahatgüzar Mr. Charkrienorrathip Sevikul ise Tayland'ın yöresel tatlarını Antep fıstığıyla bir araya getirdiklerini belirterek, "Gaziantep'e gelmemizin en büyük sebeplerinden biri, hazırladığımız tatlıyı sizlerle birlikte paylaşmaktı. Tatlının isminde Gaziantep'e ithafen 'G' harfini de bulundurduk. Bunu da Gaziantep'e bir hediye olarak sunduk." ifadelerini kullandı.

Başkan Fatma Şahin, heyet üyeleriyle birlikte günün anısına fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz