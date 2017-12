Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den "Kurtuluş" Mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümünü kutladı.



Fatma Şahin, Gaziantep'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, "25 Aralık tarihinin; bir şehir halkının namus ve hürriyetini çiğnetmemek için, 96 yıl önce silahsız ve cephanesiz bir şekilde on ay dokuz gün boyunca bir taraftan düşmanla, diğer taraftan da açlık ve yoklukla verdiği onurlu mücadelenin unutulmaması ve unutturulmaması gereken yıl dönümü oldu. Bugün, atalarımızın inanç, cesaret, azim ve kahramanlığıyla tarihteki en şanlı destanlardan birinin yazıldığı gündür. Gaziantep savunması, yokluk ve açlıkla mücadele ederken bile düşmana geçit vermeyen, teslim olmayan Antep halkının vatan, millet aşkıyla, boyunduruk altına girmeyi reddeden kararlılığıyla, silahları olmasa bile kalplerindeki iman gücü ve yumruklarıyla yazdıkları kahramanlık öyküsüdür. Gazi şehir, 6 bin 317 evladını şehit vererek hiçbir yerden yardım ve destek almadan 'Ölürsem Şehit, Kalırsam Gazi olurum' inancıyla Ayıntap'ı düşman işgalinden kurtarmış ve 'Gazi'lik onuruna nail olmuştur" ifadelerini kullandı.



Yaklaşık 11 ay süren direniş mücadelesinde vatan toprağının tek bir karışını düşman askerlerine bırakmamak uğruna şehadet şerbetini içen şehitlere de vurgu yapan Başkan Fatma Şahin, "Bu kahraman halk annesinin iffetine saldıran Fransız askerlerine taş atarak karşı koymaya çalışan ilk şehidi 14 yaşındaki Kamil'i, köprübaşındaki kararlı mücadelesiyle, 'Düşman askeri cesedimi çiğnemeden Antep'e giremez' diyen Şahinbey'i, 'Vurun Antepliler Namus Günüdür' diyen Karayılan'ı ile 'Ya İstiklal ya İzmihlal' kararlılığıyla işgale direnmiştir" ifadelerine yer verdi. Kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk tek yürek olarak vatan toprağını düşman postalına terk etmeyen Ayıntab halkının cesaret ve kahramanlığının bugün ve daima bizlere örnek olması gerektiğinin altını çizen Şahin mesajında "Bu Gazi şehir atalarının izinden gitmeyi bilmiş ve ülkemiz için yeni bir işgal girişimi olan 15 Temmuz'da demokrasisine ve istiklaline sahip çıkmıştır. Ülkemizin geleceğine kast edenler bilmelidir ki, bu halk 96 yıl önceki azim ve kararlılıkla vatan toprağına sahip çıkacaktır. Gaziantep'in kurtuluş mücadelesinden ilham alarak ülkemiz, milletimiz için çok çalışmaya devam edeceğiz. Al bayrağımızın göklerde özgürce dalgalanması için gerektiğinde canımızı vermekten kaçınmadan bize bırakılan mirasa, kutsal emanetimize sahip çıkacağız. Birliğimizden, dirliğimizden taviz vermeden geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz" denildi.



Gaziantep'in ataları ile gurur duyduğunu da vurgulayan Şahin, mesajında, "Allah bize bir daha kan ve barut kokan böyle günler yaşatmasın. Başta Antep direnişini olmak üzere bu toprakları kanları ile vatan yapan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazi şehirli tüm hemşehrilerimin 25 Aralık Kurtuluş Bayramını kutluyor, sevgi ve saygılar sunuyorum" ifadelerine de yer verdi. - GAZİANTEP