Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: "Bu heyecan, bu destan 31 Mart'ta Gaziantep'te yeni bir destanın yazılacağını habercisidir"

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı AK Parti ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım programında konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı daha önce kesinleşen Fatma Şahin, Şahinbey Karataş Kapalı Spor Salonunda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı programda yaptığı konuşmada,"Bu şehir şehirlerden herhangi bir şehir değildir. Her zorlukta bir kolaylık vardır diyen bir şehirdir. Bu şehir korkaklar zafer anıtı dikemez diyenlerin şehridir. Bu şehir İman varsa imkan da vardır diyenlerin şehridir. Helal olsun size. AK Parti Gaziantep, Gaziantep AK Partidir. Beklenen an geliyor, liderimiz, reisimiz Recep Tayyip Erdoğan şu anda salonumuza girmek üzeredir. Bu heyecan, bu destan 31 Mart da Gaziantep'te yeni bir destanın yazılacağını habercisidir. Hep birlikte başaracağız, analarımızla başaracağız, gençlerimizle başaracağız, babalarımıza başaracağız, başkanlarımızla başaracağız. Biz bir Gaziantep modeli oluşturduk, dünya bunu konuşuyor. Bu Gaziantep modeli sevgi modelidir, kardeşlik modelidir. Bu Gaziantep modelinde Kürdü ile Türkü ile Arabı ile birlikte Gaziantep'tir. Gaziantep modeli alevisi, sünnisi ile birlikte Gaziantep'tir İşte o yüzden Gaziantep aşkı ile çalışıyoruz, işimiz gücümüz Gaziantep diyoruz. Dibimizde savaş var. Bu şehrin sanayicisi 150 fabrika bitirmiştir. Helal olsun onlara, helal olsun bu şehre taş üstüne taş koyanlara. Türkiye'nin Melen'den sonra en büyük su projesi 2 yılda tamamlanmıştır. Parti AK Parti, yaptıran lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bugün yeni bir bismillah diyoruz. İşimiz gücümüz Gaziantep dedik. Gaziantep aşkı ile çalışıyoruz dedik. Şimdi diyoruz ki ekonomisi ile yükselen yeni bir Gaziantep var, sanayisi ile yükselen yeni bir Gaziantep var, kültürü ile yükselen yeni bir Gaziantep var. Bunların hepsini birlikte başaracağız ama reisi ile lideri ile Recep Tayyip Erdoğan'ı ile yeni bir Gaziantep var. Biz seferden sorumluyuz, sefer bizden, zafer Allah'tandır. Gayretten sorumluyuz, gayret bizden, zafer Allah'tandır. Zafer inananların olacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İHA