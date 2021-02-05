Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı'na katıldı
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Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı'na katıldı

05.02.2021 17:33 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:36
Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı'na katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın başkanlığında gerçekleştirilen İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın başkanlığında gerçekleştirilen İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, video konferans yönetimiyle yapılan toplantıda koronavirüs salgını için alınan önlemler ve bu konuda yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Kayseri'de salgının başından beri dayanışma ve uyum içerisinde pandemi sürecinin yürütüldüğünü kaydeden Başkan Büyükkılıç, vatandaşların rehavete kapılmadan bu süreci devam ettirmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli tüm önlemleri almaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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