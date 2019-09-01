01.09.2019 15:16

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, "Çok üzgünüz"

KAYSERİ - Kayseri'nin Hacılar ilçesinde meydana gelen 4 kişinin öldüğü ve bir kişinin yaralandığı kaza yerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç inceleme yaparak bilgi aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, enkaz alanında yaptığı inceleme sonrasında, "Çok üzgünüz. Görevden dönerken aracımız teknik bir arıza nedeniyle kaza yapıyor. Kazada 3 araç içinde ve bir evin içinde olan bir kişi vefat ediyor. Söyleyecek bir şey yok çok üzgünüz. Bundan sonraki süreçte cenazelerimiz ile ilgileneceğiz ve yapılması gerekenleri yapacağız. Ailelere sabırlar diliyorum. Hiç kimse ailesinin bir parçasınının ayağına taş değsin istemez" dedi.

Kaynak: İHA