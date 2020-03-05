Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Bakan Ersoy'la görüştü

05.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:46

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret ederek, kentle ilgili projeleri görüştü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri'yi her yönüyle turizm şehri haline getirmek için Ankara'da çalışmalarını sürdüren Büyükkılıç, bürokratlarıyla birlikte Bakan Ersoy'u ziyaret etti.

Büyükkılıç, kentte turizmi geliştirmek amacıyla yaptıkları çalışmalarla ilgili Ersoy'a bilgi verdi. Kayseri'deki kültürel mirası canlı tutmak ve kültür hayatı ile turizmi geliştirmek için çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini belirten Büyükkılıç, Bakan Ersoy'dan destek istedi.

Ziyarete AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da katıldı.

Kaynak: AA