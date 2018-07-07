Büyükşehir Belediye Başkanı Atilla'dan Kulp'a Ziyaret

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Kulp ilçesini ziyaret etti.

Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Kongre Merkezi'nde öğrencilerle bir araya gelen Başkan Atilla, öğrencilerle film izledi.

Burada konuşan Atilla, eğitim ve öğretime önem verdiklerini belirterek, öğrencilere öğrenim hayatlarında başarılar diledi.

Ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Atilla, bir kıraathanede çay içip sohbet etti.

Atilla, burada yaptığı konuşmada da göreve geldikleri ilk günden bugüne vatandaşların sesine kulak verdiklerini belirterek, "Sosyal belediyecilikten şantiye belediyeciliğine kadar birçok alanda değerli hemşehrilerimizin talepleri ve şehrimizin ihtiyaçları çerçevesinde çalışmaları hayata geçiriyoruz. Devletimizin imkanları ve belediyemizin kaynakları ile vatandaşlarımızın hizmetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Bu yıl Kulp'ta, ilçe otogarı, 62'si sathi kaplama, 13'ü sıcak asfalt, 74'ü stabilize ve 20 kilometresi beton yol olmak üzere içme ve yağmur suyu çalışmalarını yaptıklarını aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Atilla, tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi için de projeleri hayata geçirdiklerini dile getirdi.