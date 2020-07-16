Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u kabul etti
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u kabul etti.
16.07.2020 16:29 | Son Güncelleme: 16.07.2020 16:32
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u kabul etti.
Aktaş, makamında gerçekleşen kabulünde ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın kamuoyunu bilgilendirmede başarılı işler yaptığını söyledi.
Aksoy da AA'nın bölgedeki çalışmaları ve faaliyetleri hakkında Aktaş'a bilgi verdi.
Ziyaret sonunda Aksoy, Aktaş'a AA'nın deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye etti, albüme ilişkin bilgi sundu.
Kaynak: AA