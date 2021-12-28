Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan, Mudanya Belediye Başkanına tepki - Haberler
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Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan, Mudanya Belediye Başkanına tepki

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'tan, Mudanya Belediye Başkanına tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, katı atık bedeli konusundaki tartışmalar dolayısıyla Mudanya Belediyesi'ne tepki gösterdi.

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, katı atık bedeli konusundaki tartışmalar dolayısıyla Mudanya Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Mudanya Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin katı atık bedellerinin su faturalarından tahsil edilme yetkisini ilçe belediyelerine devretme kararını mahkemeye taşımıştı. Mudanya Belediyesi davayı kazanırken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, twitter hesabından bir açıklama yaptı. Başkan Aktaş, yaptığı açıklamada tepkisini şöyle dile getirdi:

"Çok sayıda büyükşehir belediyesinde olduğu gibi CHP'li belediyeler tarafından yönetilen İstanbul ve Ankara'da uygulanmayan katı atık bedelini su faturası üzerinden tahsil etmek için, yani vatandaşın cebinden bugüne kadar alınmayan parasını almak için mahkeme koridorlarında mesai harcayan CHP'li Mudanya Belediyesi daha açık konuşsun. Hukuk zaferinin kazananı vatandaş mı? Kaybedeni kim? Diğer şehirlerde alınmayan bu bedelin vatandaşlarımdan da alınmaması adına ne gerekirse yapacağız" dedi.

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