Büyükşehir Beldiye Başkanı Büyükkılıç, TBB encümenine telekonferansla katıldı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle telekonferansla yapılan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) encümen toplantısına katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle telekonferansla yapılan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) encümen toplantısına katıldı.

Büyükkılıç, makamından katıldığı toplantı öncesi yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının önlenmesi için açıklanan tedbirlerin ele alındığını belirtti.

Koronavirüs salgınının önlenmesi için devletin aldığı tedbirlerin önemini vurgulayan Büyükkılıç, "Hemşehrilerime önlemlere göstermiş oldukları duyarlılık için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığının, süreci başarılı bir şekilde yürüttüğünü de aktaran Büyükkılıç, bu sürecin el birliği ile aşılacağını vurgulayarak, "Bu günler Allah'ın izniyle geçecektir. Önemli olan tedbirleri almamız ve bu tedbirlerle uymamız." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükkılıç, daha sonra telekonferans sistemiyle TBB encümen toplantısına katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in başkanlığındaki toplantıya Büyükkılıç'ın yanı sıra aralarında Bursa, Manisa ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanları'nın da bulunduğu encümen üyesi belediye başkanları iştirak etti.

Toplantıda, koronavirüs salgınının önlenmesi için alınan önlemler, çıkarılan genelgeler ve bu genelgeler doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamaların ele alındığı bildirildi.

Kaynak: AA