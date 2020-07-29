Büyükşehir bayramda da vatandaşın yanında hizmette Denizlililerin rahat ve huzur içinde bayram tatilini geçirebilmeleri için tüm tedbirlerini alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, başta İtfaiye ve Zabıta Dairesi Başkanlığı olmak üzere, birçok birim 24 saat nöbette olacak.

Denizlililerin rahat ve huzur içinde bayram tatilini geçirebilmeleri için tüm tedbirlerini alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, başta İtfaiye ve Zabıta Dairesi Başkanlığı olmak üzere, birçok birim 24 saat nöbette olacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, tüm bayram tedbirlerini aldı. Kurban Bayramı boyunca tedbirlerini alan Denizli Büyükşehir Belediyesinin birçok biriminde nöbetçi ekipler oluşturularak, vatandaşların acil ihtiyaçları karşılanacak. Kurban Bayramı tatili boyunca görev yapacak ekiplere her türlü problem için "Alo 153" telefon hattından ulaşabilecek.

Bunların yanında Denizli Büyükşehir Belediyesinin "112 İtfaiye", "188 Cenaze" ve DESKİ'nin "185 Çağrı Merkezi" bayram boyunca nöbetçi ekiplerle hizmet verecek. - DENİZLİ

Kaynak: İHA