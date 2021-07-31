Büyükşehir, Bayramda 8 Bin 658 Ton Evsel Katı Atığı Taşıdı
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Büyükşehir, Bayramda 8 Bin 658 Ton Evsel Katı Atığı Taşıdı

Büyükşehir, Bayramda 8 Bin 658 Ton Evsel Katı Atığı Taşıdı
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browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi'nin vahşi depolama yöntemine son vermek için 7 ilçede hizmet veren katı atık aktarma istasyonları, Kurban Bayramı boyunca tam zamanlı çalıştı.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin vahşi depolama yöntemine son vermek için 7 ilçede hizmet veren katı atık aktarma istasyonları, Kurban Bayramı boyunca tam zamanlı çalıştı. Kurban Bayramı ve yaz ayları dolayısıyla artan nüfusa bağlı olarak evsel katı atık artışını göz önünde bulunduran ekipler, atıkları kısa sürede bertaraf tesisine ulaştırmak için yoğun mesai harcadı.

13 ilçeden toplam 8 bin 658 ton evsel katı atık bertaraf tesislerine taşındı

Ekipler, Yenişehir, Toroslar, Erdemli, Tarsus, Anamur, Çamlıyayla ve Gülnar'da bulunan 7 katı atık aktarma istasyonundan bayram boyunca toplam 8 bin 658 ton atık taşıdı. Katı atık aktarma istasyonuna getirilen atıklar Büyükşehir Belediyesi'nin Mersin merkez, Tarsus ve Silifke'de bulunan katı atık düzenli depolama tesislerine götürüldü.

Kurban Bayramı'nda atık miktarı %11, 89 artış gösterdi

Yaz aylarının gelmesiyle artan nüfusun yanı sıra Kurban Bayramı'nda tatilci akınına uğrayan Mersin'de evsel nitelikli atıkların günlük ortalaması da artış gösterdi. Bu durum atıkların düzenli depolama tesislerine taşınmasında ek sefer ihtiyacını da beraberinde getirdi. Çevre temizliği konusunda hiçbir maliyet hesabı gütmeyen Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği ek seferlerle atıkların kısa sürede taşınmasını sağlayarak, görüntü, koku ve çevre kirliliğinin önüne geçti.

20-23 Temmuz'u kapsayan Kurban Bayramı'nda geçtiğimiz ayın aynı günlerine oranla günlük evsel katı atık miktarı %11, 89 artış gösterdi. Artan atık miktarı, taşıma ve bertaraf maliyetlerini de 151 bin 741 lira artırdı. Özellikle yaz turizmi nedeniyle yoğun nüfus artışı gözlenen Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla ve Erdemli günlük ortalama atık miktarının en fazla arttığı ilçeler arasında yer aldı.

Yayın Tarihi: 31. 7. 2021 10: 00: 34

Kaynak: Habermetre

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