Büyükşehir bayrama hazır
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Büyükşehir bayrama hazır

Büyükşehir bayrama hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Büyükşehir Belediyesi, başta çevre ve hayvan sağlığı ekipleri olmak üzere, zabıta, itfaiye, mezarlıkile ASAT ekipleri Kurban Bayramı boyunca görevlerinin başında olacak, toplu ulaşımda bise elediyenin resmi plakalı araçları ücretsiz yolcu taşıyacak.

Büyükşehir Belediyesi, başta çevre ve hayvan sağlığı ekipleri olmak üzere, zabıta, itfaiye, mezarlık

ile ASAT ekipleri Kurban Bayramı boyunca görevlerinin başında olacak, toplu ulaşımda bise elediyenin resmi plakalı araçları ücretsiz yolcu taşıyacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü kurban kesim işleminin hijyenik ortamlarda yapılabilmesi için bu yıl da 3 yerde kurban kesim hizmeti verecek. Vatandaşlar Muratpaşa İlçesi Soğuksu Mahallesi Perşembe Pazarı ve Yeşilbahçe Mahallesi Kapalı Çarşamba Pazarı ile Döşemealtı Kömürcüler Mahallesi'nde bulunan hayvan pazarında bayramın 1'nci ve 2'inci günlerinde veteriner hekim kontrolünde ücretsiz kurban kesim hizmetinden yararlanabilecek.

"Randevu sistemi devrede"

Antalya Büyükşehir Belediyesi kesim yerlerindeki düzenin sağlanması, zaman kaybının ve karmaşanın önlenmesi, Covid-19 bulaşma riskinin en aza indirilmesi amacıyla randevu sistemiyle çalışacak. Ücretsiz kesim hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların arife gününe kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde bulunan kurban kayıt formu doldurarak randevu alması alması gerekiyor.

"Hayvan yakalama timi"

Büyükşehir Belediyesi'nin Serik, Elmalı ve Kaş-Demre kesimhaneleri de bayramın birinci ve ikinci günü vatandaşların kullanımına açık olacak. Kurbanlıklarını elinden kaçıran vatandaşlar oluşturulan Hayvan Yakalama Timine telefondan ulaşarak yardım isteyebilecek.

"Ulaşım ücretsiz"

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi, bayramlaşma geleneğini rahatça yerine getirebilmesi için ücretsiz ulaşım kararı aldı. Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği resmi plakalı otobüsler, Antray ile nostalji tramvayı 4 günlük Kurban Bayramı boyunca ücretsiz yolcu taşıyacak.

"ASAT'ı 24 saat arayabilecekler"

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü de bayramda su ve atık su hizmetlerinin normalden daha yoğun kullanılacağını göz önüne alarak hazırlıklarını tamamladı. ASAT, il merkezinde ve bütün ilçelerde gerekli araç, ekipman ve personelle görev başında olacak. Turizm kenti olan Antalya'nın tatilde çok yoğun bir nüfusa ev sahipliği yaptığını değerlendiren ASAT, tedbirleri en üst düzeye çıkardı. Vatandaşlar herhangi bir arıza ve şikayet için ALO ASAT 185 numaralı telefonu 24 saat arayabilecek.

"Zabıta görev başında"

Bayram süresince Zabıta Dairesi Başkanlığı'nda çalışan personel de görev başında olacak. Zabıta ekipleri halkın, mezarlıkları rahat ziyaret edebilmesi için gereken önlemleri alacak. Kurban bayramında vatandaşlardan gelen şikayetlere de müdahale edilecek.

"İtfaiye görevde"

İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de bayram boyunca görev başında olacak. Merkez grup başta olmak üzere, 45 istasyonda görevli 581 nöbetçi itfaiye personeli olası bir yangına karşı 24 saat hazır olacak. Vatandaşlar, yangın ihbarlarını 112 numaralı telefona bildirebilecek.

"Çevre sağlığı iş başında"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ekipleri de kurban bayramı öncesinde başladığı denetimlere ve vektörel mücadeleye bayram süresince devam edecek. Kurban Bayramında hayvansal atıklar nedeniyle artabilecek sinek oluşumlarının önüne geçmek için görev başında olacak ekipler kesim noktalarında vektörel mücadele yapacak. Kesim yerlerinden çıkan hayvansal atıklar bertaraf edilecek.

"Sosyal tesisler açık"

Antalya Büyükşehir Belediyesi ANET A.Ş. tarafından işletilen sosyal tesisler de Kurban Bayramı'nda hizmetlerine devam edecek. Tünektepe Sosyal Tesisi ve Teleferik Tesisi bayram boyunca 10.00-19.00 saatleri arasında vatandaşların hizmetinde olacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tophane Çay Bahçesi Kurban bayramının 1. Günü saat 14.00 -24.00 saatleri arasında hizmet verecek. Diğer günlerde ise normal saatlerinde 08.30-24.00 saatleri arasında vatandaşların hizmetin olacak.

"Mesire alanları açık olacak"

ANET A.Ş tarafından işletilen Topçam ve Sarısu Mesire alanları da Kurban Bayramı tatilinde de piknikçilere hizmet vermeye devam edecek. Topçam Mesire Alanı 17 Temmuz-25 Temmuz tarihleri arasında 07.00-21.00, Sarısu mesire Alanı 17 Temmuz-25 Temmuz tarihleri arasında 07.00-20.30, Sarısu Kadınlar Plajı ise bayram boyunca 08.00-19.00 saatleri arasında açık olacak. Halk Et Satış Mağazaları ise arife günü 09.00-19.00 saatlerinde hizmet verirken, 20 Temmuz-25 Temmuz tarihleri arasında kapalı olacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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