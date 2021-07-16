Büyükşehir Kurban Bayramı'na hazır

Büyükşehir Kurban Bayramı'na hazırÜcretsiz kesim için randevu alınacakBüyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı nedeniyle büyük bir yoğunluğun yaşanacağı Antalya'da hem vatandaşın hem de kente gelen yerli ve yabancı turistlerin rahatı, huzur ve güvenliği için tüm önlemleri aldı.

Büyükşehir Kurban Bayramı'na hazır

Ücretsiz kesim için randevu alınacak

Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı nedeniyle büyük bir yoğunluğun yaşanacağı Antalya'da hem vatandaşın hem de kente gelen yerli ve yabancı turistlerin rahatı, huzur ve güvenliği için tüm önlemleri aldı. Başta çevre sağlığı ve hayvan sağlığı ekipleri olmak üzere, zabıta, itfaiye, mezarlık ve ASAT ekipleri Kurban Bayramı boyunca görevlerinin başında olacak. Bayram boyunca toplu ulaşımda Büyükşehir Belediyesi'nin resmi plakalı araçları ücretsiz yolcu taşıyacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü kurban kesim işleminin hijyenik ortamlarda yapılabilmesi için bu yıl da 3 yerde kurban kesim hizmeti verecek. Vatandaşlar Muratpaşa İlçesi Soğuksu Mahallesi Perşembe Pazarı ve Yeşilbahçe Mahallesi Kapalı Çarşamba Pazarı ile Döşemealtı Kömürcüler Mahallesi'nde bulunan hayvan pazarında bayramın 1'nci ve 2'inci günlerinde veteriner hekim kontrolünde ücretsiz kurban kesim hizmetinden yararlanabilecek.

RANDEVU SİSTEMİ DEVREDE

Antalya Büyükşehir Belediyesi kesim yerlerindeki düzenin sağlanması, zaman kaybının ve karmaşanın önlenmesi, COVİD-19 bulaşma riskinin en aza indirilmesi amacıyla randevu sistemiyle çalışacak. Ücretsiz kesim hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların arife gününe kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde bulunan http://abb. bel. tr/kurbankayit formu doldurarak randevu alması alması gerekiyor.

HAYVAN YAKALAMA TİMİ

Büyükşehir Belediyesi'nin Serik, Elmalı ve Kaş-Demre kesimhaneleri de bayramın birinci ve ikinci günü vatandaşların kullanımına açık olacak. Kurbanlıklarını elinden kaçıran vatandaşlar oluşturulan "Hayvan Yakalama Timi"ne 0242 332 22 33 numaralı telefondan ulaşarak yardım isteyebilecek.

ULAŞIM ÜCRETSİZ

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi, bayramlaşma geleneğini rahatça yerine getirebilmesi için ücretsiz ulaşım kararı aldı. Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği resmi plakalı otobüsler, Antray ile nostalji tramvayı 4 günlük Kurban Bayramı boyunca ücretsiz yolcu taşıyacak.

ASAT BAYRAMA HAZIR

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü de bayramda su ve atık su hizmetlerinin normalden daha yoğun kullanılacağını göz önüne alarak hazırlıklarını tamamladı. ASAT, il merkezinde ve bütün ilçelerde gerekli araç, ekipman ve personelle görev başında olacak. Turizm kenti olan Antalya'nın tatilde çok yoğun bir nüfusa ev sahipliği yaptığını değerlendiren ASAT, tedbirleri en üst düzeye çıkardı. Vatandaşlar herhangi bir arıza ve şikayet için ALO ASAT 185 numaralı telefonu 24 saat arayabilecek, 0530 676 67 67 numaralı Whatsapp ihbar hattına bildirimde bulunabilecek.

ZABITA GÖREV BAŞINDA

Bayram süresince Zabıta Dairesi Başkanlığı'nda çalışan personel de görev başında olacak. Zabıta ekipleri halkın, mezarlıkları rahat ziyaret edebilmesi için gereken önlemleri alacak. Kurban bayramında vatandaşlardan gelen şikayetlere de anında müdahale edilecek. Vatandaşlar şikayetlerini 249 50 84-249 50 75-ALO 153 numaralı zabıta merkezine bildirebilecek.

İTFAİYE 7/24 GÖREVDE

İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de bayram boyunca görev başında olacak. Merkez grup başta olmak üzere, 45 istasyonda görevli 581 nöbetçi itfaiye personeli olası bir yangına karşı 24 saat hazır olacak. Vatandaşlar, yangın ihbarlarını 112 numaralı telefona bildirebilecek.

ÇEVRE SAĞLIĞI İŞ BAŞINDA

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ekipleri de kurban bayramı öncesinde başladığı sıkı denetimlere ve vektörel mücadeleye bayram süresince devam edecek. Kurban Bayramında hayvansal atıklar nedeniyle artabilecek sinek oluşumlarının önüne geçmek için görev başında olacak ekipler kesim noktalarında vektörel mücadele yapacak. Kesim yerlerinden çıkan hayvansal atıklar bertaraf edilecek.

SOSYAL TESİSLER AÇIK

Antalya Büyükşehir Belediyesi ANET A. Ş. tarafından işletilen sosyal tesisler de Kurban Bayramı'nda hizmetlerine devam edecek. Tünektepe Sosyal Tesisi ve Teleferik Tesisi bayram boyunca 10. 00-19. 00 saatleri arasında vatandaşların hizmetinde olacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tophane Çay Bahçesi Kurban bayramının 1. Günü saat 14. 00 -24. 00 saatleri arasında hizmet verecek. Diğer günlerde ise normal saatlerinde 08. 30-24. 00 saatleri arasında vatandaşların hizmetin olacak.

MESİRE ALANLARI HİZMET VERECEK

ANET A. Ş tarafından işletilen Topçam ve Sarısu Mesire alanları da Kurban Bayramı tatilinde de piknikçilere hizmet vermeye devam edecek. Topçam Mesire Alanı 17 Temmuz-25 Temmuz tarihleri arasında 07. 00-21. 00, Sarısu mesire Alanı 17 Temmuz-25 Temmuz tarihleri arasında 07. 00-20. 30, Sarısu Kadınlar Plajı ise bayram boyunca 08. 00-19. 00 saatleri arasında açık olacak. Halk Et Satış Mağazaları ise arife günü 09. 00-19. 00 saatlerinde hizmet verirken, 20 Temmuz-25 Temmuz tarihleri arasında kapalı olacak.

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Kaynak: Habermetre