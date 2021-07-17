Büyükşehir bayram tedbirlerini aldı
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Büyükşehir bayram tedbirlerini aldı

Büyükşehir bayram tedbirlerini aldı
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Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı tatili süresince başta İtfaiye ve Zabıta Dairesi Başkanlığı olmak üzere birçok birimde 24 saat nöbette olacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı tatili süresince başta İtfaiye ve Zabıta Dairesi Başkanlığı olmak üzere birçok birimde 24 saat nöbette olacak. 17. 07. 2021 Denizlililerin güvenli, rahat ve huzur içinde bir Kurban Bayramı geçirebilmeleri için tüm bayram tedbirlerini alan Denizli Büyükşehir Belediyesi 9 günlük tatil boyunca ilgili tüm birimleriyle nöbette olacak. Bu kapsamda İtfaiye ve Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü nöbetçi ekipleri başta olmak üzere 24 saat vatandaşların hizmetinde olacak. Kurban Bayramı tatili boyunca görev yapacak ekiplere her türlü problem için "Alo 153" telefon hattından ulaşabilecek. Bunların yanında Denizli Büyükşehir Belediyesinin "112 İtfaiye", "188 Cenaze" ve DESKİ'nin "185 Çağrı Merkezi" bayram boyunca nöbetçi ekiplerle hizmet verecek. Mezarlıklarda bakım ve temizlik Öte yandan Kurban Bayramı öncesi Denizli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri de kent merkezi ile tüm ilçeler ve bağlı mahallelerindeki mezarlıklarda yabani ot temizliği yapıyor. Asri Mezarlık'ta bulunan asker ve polis şehitlikleri ile kent merkezi dışındaki ilçelerde bulunan şehitlikleri de ihmal etmen Denizli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların bayramda mezarlık ziyaretlerini rahat bir şekilde yapabilmesi için çalışıyor. . Benzer Başlıklar

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Kaynak: Habermetre

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