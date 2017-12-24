Büyükşehir Basketbol Spor Kulüp Başkanı Altuğ: "Türkiye Kupası İçin Avantaj Yakaladık"

Sakarya Büyükşehir Basketbol Spor Kulübü Başkanı Akgün Altuğ, Galatasaray Odeabank karşısında alınan 77-75'lik galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulundu.



Yükselişlerini Galatasaray galibiyetiyle sürdürdüklerini aktaran Akgün Altuğ, 12 haftanın sonunda 7 galibiyetle 6. sırada yer aldıklarını ve Türkiye Kupası için büyük bir avantaj yakaladıklarını söyledi. Altuğ, son ana kadar mücadeleyi bırakmayan sporcularını tebrik etti. Galatasaray karşısında alınan galibiyetin ardından değerlendirmelerde bulunan Akgün Altuğ, "Galatasaray karşısında çok önemli bir galibiyet aldık. Maçın çok büyük bir bölümünde geride olmamıza rağmen oyuncularımız mücadeleyi bırakmadı ve son saniyede bulduğumuz basketle kazanan taraf olduk. Teknik ekibimizi ve sporcularımızı kutluyorum. Bu galibiyet sadece lig için değil, Türkiye Kupası'na katılabilmek adına da çok önemliydi. Çok mutluyuz. Şimdi hafta sonu hedef maçlarımızdan biri olan Pınar Karşıyaka'yı saha ve seyircimizin önünde ağırlayacağız. Taraftalarımızın da desteğiyle Karşıyaka maçını da kazanarak zirveye tırmanışımızı sürdürmek istiyoruz" dedi. - SAKARYA