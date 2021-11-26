ANKARA (İHA) - Başkentlileri ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendiriliyor

ANKARA - Toplum sağlığını önceleyen çalışmalara imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası" kapsamında farkındalık oluşturmak için vatandaşları ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendiriyor. Ankara Diş Hekimleri Odası ile iş birliği yapan Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Kızılay Metro çıkışındaki sağlık kabini başta olmak üzere AŞTİ ve kent genelinde kurulan stantlarda vatandaşlara broşür ve diş macunu dağıtarak bilinçlendirme çalışmaları da yapıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve Ankara Diş Hekimleri Odası "Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası" kapsamında iş birliği yaparak vatandaşları ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendiren farkındalık etkinlikleri düzenliyor.

Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda metro çıkışındaki sağlık kabini başta olmak üzere AŞTİ ve kent genelinde kurulan stantlarda vatandaşlara ağız ve diş sağlığı ile ilgili bilgilendirmeler yapıyor.

Öncelik toplum sağlığı

Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan ve Ankara Diş Hekimleri Odası Genel Sekreteri Gamze Burcu Gül'ün de katıldığı farkındalık etkinliğinde Başkentlilere broşür ve diş macunu dağıtılırken ağız ve diş sağlığı konusunda doğru ya da yanlış bilinen bilgiler de detaylı şekilde anlatılıyor.

'Dünya Diş Hekimleri Günü'nde başlattıkları bu etkinlik ile ağız ve diş sağlığı bilincini daha da yaygınlaştırmak istediklerine dikkat çeken Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, "Ankara halkının sağlığı bizim birinci önceliğimiz ve bu hafta da Ankara Diş Hekimleri Odası ile birlikte ağız ve diş sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak için bir etkinlik gerçekleştiriyoruz" dedi.

Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği farkındalık etkinliğine katkı vermekten mutluluk duyduklarını ifade eden Ankara Diş Hekimleri Odası Genel Sekreteri Gamze Burcu Gül de şu değerlendirmelerde bulundu:

"22 Kasım'ı da içine alan hafta 'Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası'. Büyükşehir Belediyesinin desteği ile odamız ve tüm fakültelerden gelen diş hekimliği öğrencileriyle birlikte Ankara'da belirli noktalarda vatandaşlara ağız ve diş sağlığı ilgili bilgilendirmeler yapıyoruz."