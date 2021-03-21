Büyükşehir başkanları toplantısında pandemi, deprem ve turizm konuşuldu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla'da düzenlenen Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısına katıldı. Bodrum'da düzenlenen toplantıda pandemi başta olmak üzere, deprem ve turizm konularında ortak akıl, iş birliği ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Başkan Böcek, ortak aklın önemine vurgu yaparak toplantının son derece verimli geçtiğini söyledi.

11 Büyükşehir Belediye Başkanı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün ev sahipliğinde, "Pandemi, Turizm ve Deprem" ana başlıkları ile düzenlenen "Birlikte Aileyiz Birlikte Türkiye'yiz" toplantısında bir araya geldi. Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Aydın, Adana, Mersin, Hayat ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanları katıldı.

Ortak akıl ve işbirliği vurgusu

İstanbul, İzmir ve Adana'dan sonra Bodrum'da dördüncüsü düzenlenen Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısı Muğla Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün açılış konuşması ile başladı. Gürün ortak akıl, işbirliği içinde vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını söyledi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de toplantıda Türkiye nüfusunun büyük bir bölümüne hizmet veren Büyükşehir Belediye Başkanları olarak bir araya geldiklerini belirterek, "Başta pandemi olmak üzere toplantının gündemini oluşturan konular şehirlerimiz için son derece önemli meseleler. Bu konular üzerinde belediye başkanı arkadaşlarımızla fikir alış verişi yapmak ve işbirliği içerisinde ortak akılla çözüme yönelik konuları ele almak son derece yararlı oldu" dedi.

"Pandemi, turizm ve deprem" konulu toplantıda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in turizm danışmanı TÜROFED eski Başkanı Osman Ayık da bir sunum yaptı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı