Büyükşehir barınağının kapıları herkese açık
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Büyükşehir barınağının kapıları herkese açık

Hatay Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan ve Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri, son günlerde kamuoyunu meşgul eden konulara açıklık getirdi.

Büyükşehir barınağının kapıları herkese açık
11.08.2020 12:22 | Son Güncelleme: 11.08.2020 12:26

Hatay'ın 14 ilçesindeki sahipsiz ve yardıma muhtaç hayvanların bakımının Büyükşehir barınağında gerçekleştiğini ve çalışmalarının tamamını hayvanseverlerle birlikte yaptıklarını ifade eden barınak amiri Ömer Çağan Avcı "2021 yılı içerisinde barınak sayımızı beşe çıkartmayı hedefliyoruz. Beş barınağımızda etkin çalışarak şehrimizin tamamında kaliteli hizmet vermeyi düşünüyoruz" dedi.

"EŞİT GÜÇTEKİ HAYVANLARI YASA GEREĞİ AYNI KAFESE KOYMAMIZ GEREKİYOR"

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün yasaklı köpekler olan Pitbull ve Dogo Argentino ırklarını alması ve bu türleri besleyenlere ceza kesmesi sonucu bu köpeklerin barınaklara teslim edildiğini belirten Avcı, "Pitbull ve Doga Argentino ırkı köpeklere ait kafeslerde bazı zamanlarda kapasite sorunu yaşayabiliyoruz. Yasalar gereği eşit güçteki hayvanları aynı kafese koymamız gerekiyor. Hal böyle olunca bu türdeki köpekler arasında ister istemez kavga olabiliyor. Bu gibi durumlarda zaten müdahale ediyoruz. Çok sık kavga eden hayvanları zaten ayrı kafeslerde koruyoruz" ifadelerini kullandı.

"BARINAĞIMIZDAKİ HİÇBİR HAYVAN AÇ YA DA SUSUZ DEĞİL"

Büyükşehir barınağı kapısının tüm hayvanseverlere ve denetçi kurumlara her zaman açık olduğunu da sözlerine ekleyen Avcı, "Kapılarımız herkese her zaman açık. Barınağımızdaki hiçbir hayvan aç ya da susuz değil. 15 ilçemizdeki hayvanseverlere ücretsiz mama veriyoruz. Hayvanlarımızın adaptasyonunu sağlamak için yemek pişirip dağıtıyoruz. Barınağımızın denetimi Tarım İl Müdürlüğü tarafından baskın şeklinde yapıldığı için biz hizmetimizi her zaman düzenli şekilde yapıyoruz" dedi.

Gerek sahiplendirme gerek tedavi ve bakım konularında etkin şekilde çalıştıklarını yineleyen Avcı, hayvanseverlerin barınağa geldiğini ve her zaman memnun şekilde ayrıldığını da belirtti.

Kaynak: Bültenler

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