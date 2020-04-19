Büyükşehir Bandosu'ndan mahalle mahalle sürpriz konser Büyükşehir Bandosu'ndan mahalle mahalle sürpriz konser Balkonlarda 23 Nisan coşkusu Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası, TBMM'nin açılışının 100.

Büyükşehir Bandosu'ndan mahalle mahalle sürpriz konser

Balkonlarda 23 Nisan coşkusu

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası, TBMM'nin açılışının 100. Yıl dönümü ve 23 Nisan coşkusunu en güzel şekilde yaşamak, salgın nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara moral vermek için mahalleleri dolaşarak mini konserler düzenledi. Ellerinde Türk Bayrakları ile balkonlarından konsere eşlik eden Antalyalılar büyük mutluluk yaşadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, TBMM'nin açılışının 100. Yıldönümü ve Ulu Önder Atatürk'ün armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı salgın nedeniyle vatandaşların evlerinde en coşkulu şekilde kutlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla ev ev Türk Bayrağı dağıtılırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası da üzeri açık otobüste Antalya'nın her köşesinde konserler veriyor.

Otobüsle mobil konser

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı ABBO, Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağının yaşandığı hafta sonunda üzeri açık otobüsle mahalle mahalle dolaşarak verdiği konserlerle Antalyalılara 23 Nisan coşkusunu yaşatırken, moral de verdi. İlk etapta Meltem Mahallesi, Bayındır Mahallesi, Zafer Mahallesi, ANTKOOP Siteleri'nde gerçekleşen konserler büyük ilgi gördü.

Konserler öncesi, Büyükşehir ekipleri ev ev dolaşarak vatandaşlara Türk Bayrağı hediye etti. Konser sırasında bağımsızlığımızın sembolü bayraklarla balkonlara çıkan Antalyalılar, orkestranın seslendirdiği marş ve şarkılara eşlik ederek, büyük coşku yaşadı.

26 Nisan'a kadar sürecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası, ulusal egemenliğimizin 100. Yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen konserlerine 26 nisan Pazar gününe kadar Antalya'nın çeşitli noktalarında devam edecek.

Kaynak: İHA