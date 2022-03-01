Büyükşehir, Bahtiyar Camisini güzel bir görünüme kavuşturuyor

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekipleri, yangında ağır hasar gören İzmit Cedit Mahallesi Bahtiyar Camisi'nin eskisinden daha güzel bir görünüme kavuşması ve yeniden ibadete açılması için onarım, tadilat ve yenileme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Caminin iç cephe boya ve badana işleri ile hat ve nakış süslemeleri tamamlandı. Dış cephesinin boyama işi ise sürüyor.

YANGINDA HASAR GÖRMÜŞTÜ

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince, 11 Aralık 2021'de Bahtiyar Camisi'nde çıkan yangına kısa sürede müdahale edilerek, büyümeden söndürülmüştü. Yangında caminin halıları, şadırvan ve tuvaletler kullanılamaz hale gelirken, duvarlarda hasarlar oluşmuştu.

ESKİSİNDEN DAHA GÜZEL OLACAK

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın, "Camiyi en kısa sürede onaracağız" talimatının ardından harekete geçen Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı A Takımı ekipleri, caminin yeniden ibadete açılması için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Yangında kullanılamaz hale gelen halıları, malzemeleri ve molozları kaldıran ekipler, çini ve fayansların islerini temizledi.

AVİZE VE HALILAR DEĞİŞECEK

Genel temizliği yapılan caminin, boya, badana, hat ve nakış süslemeleri tamamlandı, yerden ısıtma sisteminin geçtiği zeminde oluşan çatlaklar onarıldı. Yangında kullanılmaz hale gelen pencerelerin doğramaları ve camları yenilendi. Öte yandan caminin tuvalet ve şadırvan tadilat ve yenileme çalışmaları bitmek üzere. Yangında kullanılamaz hale gelen avize ve halıların yenilenmesi için siparişler verildi. İçi ve dışı büyük titizlikle yenilenen Bahtiyar Camisi'nin eskisinden daha güzel bir görünüme kavuşması ve yeniden ibadete açılması için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bültenler - Güncel