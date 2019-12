Büyükşehir, "Baharat Çalıştayı"nı topladı

14.12.2019 13:43 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:48

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "Baharat Çalıştayı" toplandı. Çalıştayda, baharatla ilgili değerlendirmeler yapıldı, yol haritası belirlendi.



Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığınca Gaziantep'in yöresel tatları arasında bulunan baharatla ilgili sonuç raporu yayınlandı. Alanında uzman kişilerden oluşan 4 çalışma grubu, "Baharat ve Gastronomi", "Baharat, Tıbbi Ürünler ve Besin Bazlı Özel Ürünler", "Baharat, Tarım ve Ziraat" ve son olarak "Baharat, İşleme ve Ekonomisi" kapsamında çalışmalar yürüttü. Çalıştay raporunda baharat konusu, baharatın işlenmesi, baharatın paketlenmesi baharatın gastronomi de kullanılması, baharattan özel tıbbi ürünlerin üretilmesi ve ekonomiye kazandırılması görüşleri ortaya konuldu.



Şahin: dünya çapında bir çalışma içerisindeyiz



Çalıştayda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Dünya çapında bir çalışma içerisindeyiz; gastronomi alanında toprağa dönmemiz gerekiyor. Çünkü güneş bize her şeyi veriyor. Güneşin kendini yeterince göstermediği İskandinavya ülkelerinde intihar olaylarının yüksek olduğunu biliyoruz. Aslında insan sağlığı dediğimiz şey, doğayla örtüşüyor. Dolayısıyla biz bu nimeti; sağlıklı bir ortama ve sağlıklı beyinlere dönüştürmeliyiz. Hem şifa hem de lezzet, sağlık bunların hepsi birleştiğinde Gaziantep'in yerel mutfağı güçlenecek. Fast foodların içerisindeki saklama maddelerinin büyük tehlike arz ettiğini görüyoruz. Bu nedenle yöresel doğal tatlarımızı gündemimize alıp sahip çıkacağız, geliştireceğiz. Yoğun bir şekilde korucu önleyici tedbirleri artırmamız gerekiyor. Gastronomiyle ilgili yaptığımız çalışmada toplumu en çok heyecanlandıran şeyleri tespit ettik; tohum bankası ve baharat kütüphanesi. Biz bunu başarabiliriz. Kentte bir merkez oluşturabiliriz. Beşeri sermaye, önemli bir konudur. Fiziki imkanlar ve maddi durumlar elbette halledilebilir. Ama her şeyden önce birbirimizi anlamamız ve fikir birliği sağlamalıyız. Düzenlenen Baharat Çalıştay'ında hem sonuçlar elde edildi hem de bir çalışma haritası ortaya çıkarıldı. Bizlerin bir eylem planı oluşturarak ne yapmamız gerektiğini belirlememiz şarttır. Bilgiye ve çözüme nasıl ulaşabileceğini bilen bir beşeri sermayenin desteği yanımızda var. Gaziantep modeli ile çok hızlı koordine olabiliyoruz. Bu profesyonel çalışma ekibiyle her şeyi başarabiliriz. Bugün, yeni bir şey söylemeliyiz. Gastronomi ile şifayı ve yerel mutfağı entegre ettiğimiz anda Dünya da bu önemli çalışmalara kulak verecek" dedi.



SANKARA Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İhsan Kara ise slayt eşliğinde sunum yaptı. Ekibiyle, insan beyni üzerine gerçekleştirdiği laboratuvar çalışmalarını anlattı. Öte yandan SANKARA Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi'nde yapılan deneylerle diyabet ve hipertansiyon gibi önemli hastalıkların tarih olabileceğinden bahsetti.



Çalıştayın sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin katılımcılarla birlikte toplu fotoğraf çektirdi. - GAZİANTEP

