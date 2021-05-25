Büyükşehir Ayvalık'ta yaraları sarmaya devam ediyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla Körfez bölgesinde incelemeler yapan Başkanvekili Yasin Sağay, tek tek iş yeri zarar gören esnafla ve tekne kaptanlarıyla görüşerek maddi manevi yanlarında olduklarını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla Körfez bölgesinde incelemeler yapan Başkanvekili Yasin Sağay, tek tek iş yeri zarar gören esnafla ve tekne kaptanlarıyla görüşerek maddi manevi yanlarında olduklarını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz hafta cuma günü sabah saatlerinde Körfez bölgesinde meydana gelen fırtınanın yaralarını sarmaya devam ediyor. Fırtına nedeniyle zarar gören, su basan binalardan su tahliye işlemlerini tamamlayan ekipler, itfaiyenin dalgıç ekibiyle denizden enkaz çıkarma çalışmalarını sürdürüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla Körfez bölgesinde incelemeler yapan Başkanvekili Yasin Sağay, tek tek iş yeri zarar gören esnafla ve tekne kaptanlarıyla görüşerek maddi manevi yanlarında olduklarını söyledi.

Başkanvekili Sağay, fırtınada camları kırılan işyerlerinin camlarını yaptıracaklarını, balıkçılara ağ, tekne römorku desteği vereceklerini ve fırtına nedeniyle bozulan kaldırımların, bitki örtülerinin yeniden düzenleneceğini söyledi. Başkanvekili Sağay, Büyükşehir olarak afet nedeniyle zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesi için gereken adımları attıklarını ifade ederek, "Sizlerin mağduriyetlerini gidermek için tüm ekibimizle buradayız. Gerekli müdahale ve çalışmaları başlattık, talepleri de hemen yerine getirmek için adımları atacağız. Esnafımızın kırılan camlarını belediye olarak biz yaptırıyoruz, kıyıda meydana gelen hasarları da ekiplerimiz onarmaya başladı. Altınova Kum Adası köprüsünü de onarıyoruz" dedi. Ziyaretin ardından açıklama yapan bir vatandaş, "Bir afet yaşadık. Fırtına başladı başlayalı Büyükşehir hep yanımızda oldu, Allah razı olsun" dedi.

Başkanvekili Yasin Sağay, ilgili daire başkanlarıyla birlikte Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'i de ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı