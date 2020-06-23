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Büyükşehir AYKOME Toplantısı'nda yüksek konut fiyatları konuşuldu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Altyapı Kuruluşları Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Bilgilendirme Toplantısı gerçekleşti.

Büyükşehir AYKOME Toplantısı'nda yüksek konut fiyatları konuşuldu
23.06.2020 15:50 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:54

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Altyapı Kuruluşları Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Bilgilendirme Toplantısı gerçekleşti. Toplantıda, şehirde oluşan konut taleplerinin giderilmesi için yapılan çalışmalar konuşulurken, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sorunun çözümünün modellenmesi gerektiğinin altını çizerek, bu yapıldığında vatandaşın mutluluğunun ve refahının artacağı, herkesin kazanacağını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan AYKOME'nin Bilgilendirme Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Gaziantep İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı İbrahim Apa'nın katılımıyla düzenlendi. Büyükşehir Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda kentte belediyeler tarafından yürütülen çalışmalara değinildi, altyapı ve konut alanında yapılan faaliyetler konuşuldu.

"Yeni sisteme göre şehirlerimizi planlamamız lazım"

Gazi şehirde yaşanan konut fiyatlarındaki artışlara dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, konutlardaki talep artışlarının sorunu oluşturduğunu belirterek, Büyükşehir ve belediyelerin bu konuda ortak çalıştığını ifade etti. Şahin, Gazi şehir ve geleceği için önemli bir organizasyonun oluştuğunu ifade ederek, "Şahinbey ve Şehitkamil ilçe belediye başkanlarına teşekkür ediyorum. Şehirler vücutlara benzer. Bu iki ilçemiz ana damarı şehirlerin. Nüfusun yüzde 85'i bu iki ilçede yaşıyor. Herkes bütün samimiyetiyle, bütün gayretiyle çalışıyor. Zaman zaman yol ve yöntemlerimiz farklı olabiliyor ama ikisi de büyük bir gayretle çalışıyor. Çok zor bir dönemden geçtik. Bizim dibimizde koca bir kaos var ama her türlü sıkıntıya rağmen büyümeyi başardık. Düşünerek, sağlıklı büyümemiz lazım. Pandemide Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ülkemizi pozitif ayrıştırdık. ve bugün yeni bir dünya kuruluyor, bu yeni sisteme göre şehirlerimizi planlamamız lazım. Şehir ekonomisi çok önemli. Bu salon, yani sizler çok önemlisiniz. Bu kadar gayrete bu kadar emeğe rağmen biz neden üzüm yiyemiyoruz. Geldiğimiz noktada bu kadar sıkıntıya rağmen, diğer şehirlerde yaprak kımıldamazken şehri şantiyeye çevirdik. Önümüze bakmamız lazım. Ama önümüzde büyük bir sıkıntı var. Şehrin konut ihtiyacının giderilmesi gerekiyor. Her modele hazır, her modele açığız. Bugün konutta 1'e 26 talep var. Bu orta ve alt gelir grubunun çok büyük bir konut açığı olduğu anlamına geliyor, bunu modellememiz lazım. Bunu modellendirirsek vatandaşın mutluluğu, refahı artacak, herkes kazanacak. Herkesin kazandığı bu modeli nasıl kazanacağız? Bu kadar çalışmaya rağmen bu sorunları yaşamamızın nedeni nedir? Bunu sorup beraber çözeceğiz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ ise yaptığı sunumda yapılan faaliyetlerle 2014 yılından bugüne ilçe belediyelerle beraber 15 bin 600 hektar yeni alan oluşturulduğunun altını çizdi. TOKİ ile ortak yürütülen Kuzeyşehir Projesi'nin konut talebini karşılama açısından büyük bir proje olduğunu vurgulayan Karadağ, planlanan alanlara ilaveten altyapı çalışmalarıyla senkronize şekilde sürdürülürse 2 milyon nüfusun yaşayacağı alana bir 2 milyon daha eklenebileceğini sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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