Büyükşehir Aydın'ın yollarını yeniliyor

07.03.2020 12:55 | Son Güncelleme: 07.03.2020 12:55

Aydın Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Çine'nin yollarını yeniledi. Belediye ekipleri pek çok ilçede ise altyapı çalışmalarına devam ediyor.



Çine'de Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Şehler Caddesi'nde altyapı ve kazı çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimi yapıldı. Yol yenileme çalışmasından memnun olan vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.



Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Didim'in Aytepe Caddesi'nde, Germencik'in Balatçık Mahallesi'nde ve Kuyucak'ın Horsunlu Mahallesi'nde de altyapı çalışmaları devam ediyor. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, buralarda da yollar yenilenecek.



Asfaltlama çalışmalarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydınlılara söz verdiğimiz gibi Aydın'da yapılmamış yol bırakmayacağız. Aydın'ın her ilçesine yatırımımız devam ediyor. Yapılan yollar ilçelerimize hayırlı olsun. Yenileme çalışmalarımız sürecek" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA