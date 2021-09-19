Büyükşehir, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Mersin'e Hareket Katıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi koordinesinde yürütülen 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası programı bisiklet sürme eğitimleriyle başladı. Büyükşehir Belediyesi, etkinlik programını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Hafta içerisinde Kushimoto Sokağı'nda gerçekleştirilen Sokak etkinlikleri ile süren program kapsamında; 22 Eylül'e kadar kentin farklı birçok noktasında sokak etkinlikleri, bisiklet eğitimleri ve bisiklet turları yapılacak.

Avrupa Hareketlilik Haftası Mersin'de bisiklet eğitimleriyle başladı 2021 yılında 'Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik' temasıyla başlatılan Avrupa Hareketlilik Haftası'na Mersin de dolu dolu etkinliklerle katıldı. Etkinliklerin ilk gününde Cumhuriyet Gösteri Merkezi'nde, ikinci gününde ise Fenerbahçe Meydanı'nda Mersinlilere bisiklet sürme eğitimleri verildi. Bisikletli Ulaşım Derneği, Mersin Bisiklet Derneği ve Mersin Bisikletli Gezginler Derneği tarafından verilen eğitimler, 22 Eylül'e kadar kentin farklı birçok noktasında devam edecek.

Kushimoto Sokağı'nda sokak etkinlikleri de yapıldı

Etkinliklerin üçüncü gününde ise Kushimoto Sokağı'nda 'sokak etkinleri' düzenlendi. Trafiğe kapatılan sokağın bir ucundan diğer ucuna kadar masa tenisi, badminton, basketbol ve futbol gibi farklı spor branşlarına ait alanlar kuruldu. Sokaktan geçen her yaştan Mersinli bu aktivitelere katılarak hareket etmenin sağladığı mutluluğu tattı. Öte yandan sokağın başında kurulan sahnede zumba etkinliği düzenlenirken, ilerleyen saatlerde ise Büyükşehir Belediyesi'nin Kent Orkestrası birbirinden keyifli şarkıları etkinliğe katılanlar için seslendirdi.

"Dolu dolu bir hafta geçireceğimizi ümit ediyorum"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, Kushimoto Sokağı'ndaki etkinliğe katılarak, "Avrupa Hareketlilik Haftası, ulaşımda hareketlilik noktasında tamamen insanları ön plana çıkaran bir hafta olarak algılanmasını amaçlayan bir hafta. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu etkinliğe uygun bütün enstrümanlarımızı kullandık" dedi.

Gökbel, hafta boyu KentBis'lerin de vatandaşlar tarafından ücretsiz kullanılabildiğini hatırlatarak, "Adnan Menderes Bulvarı'nı biraz gezince, orada da çok ciddi bisiklet eğitimleri olduğunu gördüm. Özellikle bisiklet dernekleri KentBis ile çocuklarımıza bisiklet eğitimi veriyorlar. Dolu dolu bir hafta geçireceğimizi ümit ediyorum" diye konuştu.

"3 kilometreye kadar yürüyün, 7 kilometreye kadar bisiklete binin" Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı ise harekete teşvik noktasında insanlara bir önerilerinin bulunduğunu vurgulayarak, "3 kilometreye kadar hep yürüyün. 7 kilometreye kadar bisiklete binin. 7 kilometreden sonra da toplu ulaşım araçlarını kullanın. Bu hafta ne kadar insanı buna yönlendirirsek daha fazla insanı hareket ettirmiş oluruz" ifadelerine yer verdi.

"Geç kalmış yetişkinlerimize de bisiklet eğitimi verilecek" Mersin Bisiklet Derneği Başkanı Süleyman Uygun, her yaştan vatandaşa bisiklet sürme eğitimi verdiklerini belirterek, "Burada verilecek olan eğitimde amacımız çocuklara bisiklet sürmeyi öğretmek. Geç kalmış yetişkinlerimize de bisiklet eğitimi verilecek. Biz 2 saat boyunca bisiklet sürmeyi öğretebiliyoruz" dedi.

"Arabadan indikten sonra sağlığıma kavuştum"

Bisiklet sürmeye başladıktan sonra hayatının değiştiğini kaydeden Recep Yıldırım, "Ben daha öncesinden araba sürüyordum, arabadan indikten sonra sağlığıma kavuştum. Bisiklet sürdükçe kendimi daha dinç hissediyorum. Herkese bisiklet sürmeyi tavsiye ediyorum. Şu anda bisiklet yolları var, belediyenin sunduğu imkanlar var" diye konuştu.

"Her tarz spor var"

Kushimoto Sokağı'ndaki etkinliklere katılan 21 yaşındaki Nihat Güneş, "Bugün süper bir şeyle karşılaştık. Her tarz spor var. Ben zaten sporcuyum. O yüzden benim için çok iyi oldu. Vahap Seçer'e buradan çok teşekkürlerimi iletiyorum. Müzisyenim. Müzik anlamında da bayağı güzel şeyler yaptı. Spor anlamında da bu tür şeylerin yapılması bizim için büyük önem arz ediyor. O yönden çok mutlu oldum. Korona döneminde herkes evinde kaldı. Bayağı kilo alanlar oldu. Umarım yapılan bu aktiviteler evde oturanların da spora eğilimini artırır" dedi.

"Hareket etmek güzel bir şey"

Oya Halefbaşı da oğlu İsmail Akdemir ile birlikte Kushimoto Sokağı'ndaki etkinliklerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Herkes birçok spor dalını görebiliyor, tanıyabiliyor. Güzel bir etkinlik olmuş, çok memnun kaldık. Oğlum basketbola gidiyor. Covid'ten dolayı çok fazla hareketsiz kaldık. Şu anda da oğluma 'başka sporlara da bakabilirsin' dedim" diye konuştu.

11 yaşındaki oğlu İsmail Akdemir ise etkinlikte masa tenisinden keyif aldığını belirterek, "Hareket etmek güzel bir şey. Burada nasıl raket tutmam, topu nasıl atmam, hangi açıyla tutmam gerektiği konusunda yardımcı oluyorlar" ifadelerine yer verdi.

Yayın Tarihi: 19. 9. 2021 10: 46: 06

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