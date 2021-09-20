BÜYÜKŞEHİR AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI KAPSAMINDA 'BİSİKLET TURU' DÜZENLEDİ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın çeşitli kentlerinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Haldızen Yaylası'nda bisiklet kulüpleri ile muhteşem bir organizasyona imza attı.

SAĞLIKLI YAŞAMA TEŞVİK İÇİN PEDAL ÇEVİRDİLER

Büyükşehir Belediyesinin Avrupa Hareketlilik Haftası'nın 'Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik' teması kapsamında düzenlediği bisiklet turu ile Trabzonlular sağlıklı yaşama teşvik için pedal çevirdi. 60 bisikletçinin katıldığı organizasyonda, 18 kilometrelik mesafe katedildi. Organizasyona Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı katkı sundu. Bisiklet turunun finalinde katılımcılara yemek ikram edildi. Haldızen Yaylası'ndaki etkinliği ziyaret eden herkesin büyük keyif aldığı bisiklet turu etkinliği, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.

TARİH : 20. 09. 2021

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