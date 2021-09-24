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Büyükşehir atölyelerinde üretimle tasarruf sağlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Büyükşehir atölyelerinde üretimle tasarruf sağlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, belediyenin ihtiyacı olan mobilyaları kendi atölyelerinde üreterek, tasarruf sağlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, belediyenin ihtiyacı olan mobilyaları kendi atölyelerinde üreterek, tasarruf sağlıyor. Atölyelerde son olarak Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nin mobilyalarının üretimi yapılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Teknik Destek Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren mobilya atölyesinde belediyenin ihtiyacı olan mobilyaların üretimi gerçekleştiriliyor. Üretilen mobilyalar hem belediyeye tasarruf hem de ekonomiye katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin ilçeler dahil tüm birimlerinin, ofis, binaların mutfak dolapları, eskiyen ahşap kapı ve pencereleri mobilya atölyesindeki ekip tarafından yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren ATASEM, ATABEM gibi eğitim kurumlarının derslikleri, masa sandalye, kreşlerin mobilyaları, ASFİM merkezlerinin giyinme odaları ve dolapları mobilya atölyesinde üretiliyor. Teknik Destek Şube Müdürlüğü ekipleri son olarak, yakın zamanda hizmete girecek olan Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nin mobilyalarını hazırlıyor. Atölyede hummalı bir çalışma sürerken, Gençlik Merkezi'nin mobilyalar kısa zamanda tamamlanarak, montajları yapılacak. Özellikle son zamanlarda artan işçilik maliyetlerini nedeniyle Büyükşehir Belediyesi atölyesinde üretilen mobilyalarla, belediye büyük kazanç sağlıyor. - ANTALYA

Büyükşehir atölyelerinde üretimle tasarruf sağlanıyor

Büyükşehir atölyelerinde üretimle tasarruf sağlanıyor

Büyükşehir atölyelerinde üretimle tasarruf sağlanıyor

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