Büyükşehir Atık Su Arıtma Tesisinin Kapasitesini İkiye Katlayacak

Şehirdeki atık su arıtma tesisi kapasitesi 200 bin metreküp olan mevcut arıtma tesisi, şehrin artan nüfusuna paralel olarak ağırlaşan yükü kaldıramayınca Büyükşehir Belediyesi, yeni tesisle kapasiteyi ikiye katlayacak dev projeye imza attı. Tesis tamamlandığında, kapasitesi 400 bin metreküpe çıkarılacak, tesiste azot, fosfor giderilimi de yapılabilecek.

ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI İÇİN

2 milyon nüfuslu gazi şehrin alt yapısına ilişkin çalışmalara yoğunlaşan Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), kapasitesi yeterli olmayan atık su arıtma tesisinin yanına yeni bir atık su arıtma tesisi yapıyor. Gaziantep genelindeki atık suların 200 bin metreküp kapasitesinde çalışabilen mevcut atık su arıtma tesisine kolektör hatlarıyla getiren GASKİ, Gaziantep'in nüfus artışı ve sanayideki gelişmeleri sonucunda mevcut atık su arıtma tesisi kapasitesi şehrin ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelince kollarını sıvadı. Çevre ve insan sağlığına ilişkin sorunlar artınca harekete geçen GASKİ, mevcut atık su arıtma tesisin kapasitesini arttırarak kenti korumaya yönelik ciddi çalışmalar yürüttü.

TESİS 120 DÖNÜME KURULACAK

Nisan 2017 yılında, atık su arıtma tesisine ek olarak ikinci arıtma tesisinin yapımına başlandı. İnşaatı devam eden İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, 120 dönüme kurulacak, ek atık su arıtma tesisinin tamamlanmasıyla Gaziantep'in atık su arıtımında büyük bir sıkıntı giderilmiş olacak. Tesisin 2018 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor.

İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin temeli, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün katılımıyla cumartesi günü atılacak.