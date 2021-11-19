BÜYÜKŞEHİR ATIK MALZEMELERE YENİDEN HAYAT VERİYOR

ANKARA (Habermetre) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, "21-28 Kasım Avrupa Atık Azaltım Haftası" kapsamında başlattığı Geri Dönüşüm projesiyle dikkat çekiyor. Başkent'te işlevselliğini yitirmiş ürünleri yeniden ileri dönüşüm teknikleriyle kullanıma geri kazandırmayı amaçlayan Kent Estetiği Daire Başkanlığı, BELMEK'lerle iş birliği yapıyor. BELMEK öğreticileri tarafından metalden tahtaya kadar atık materyallerden yapılan eserler, 21-26 Kasım 2021 tarihleri arasında Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde sergilenecek. Büyükşehir Belediyesi bu projeyle Avrupa Birliği EWWR tarafından israfı önlemek için düzenlenen uluslararası yarışmaya da başvurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliğini önleyerek ekonomiye kazandıran geri dönüşüm projelerini birer birer hayata geçiriyor.

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı, "21-28 Kasım Avrupa Atık Azaltım Haftası" kapsamında işlevselliğini yitirmiş ve geri kazanılabilir ürünleri yeniden ileri dönüşüm teknikleriyle kullanıma geri kazandıran yeni bir projeyi başlattı. BELMEK'lerle yapılan iş birliği sayesinde metalden tahtaya kadar tüm atık materyaller proje sayesinde yeniden hayat buluyor.

ÖNCÜ PROJE NİTELİĞİNDE

Proje kapsamında Büyükşehir Belediyesine ait depolarda bulunan kaba atıklar, 6 bölgedeki BELMEK kurslarında ahşap boyama, rölyef, patchwork, marangoz ve el sanatları gibi farklı branşlardaki eğitmenler tarafından onarılarak tasarlanıyor.

Başkent'te israfı önleyici öncü niteliğindeki projeyle Avrupa Birliği EWWR tarafından 2016 yılından itibaren düzenlenen uluslararası farkındalık yarışmasına başvuruda bulunduklarını belirten Kent Estetiği Daire Başkanlığı Atık Koordinasyon Şube Müdürü Duygu Soytürk, şöyle konuştu:

"Atık olan malzemeleri yeniden kullanıma hazır hale getiriyoruz. İlerleyen dönemlerde Ankara için ileri dönüşüm atölyesi oluşturduk. Bu proje bizim için daha sonra yapmayı planladığımız ileri dönüşüm ve yeniden kullanım atölyesi için öncü proje niteliğinde. Bu projemizle Ankara Büyükşehir Belediyesi adına AB tarafından atıkların israfını önlemeye yönelik düzenlenen yarışma ve aktivitelere katılım için başvurumuzu da yaptık. "

ATIK MATERYALLER ESERE DÖNÜŞÜYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi bu projeyle; atık malzemelerin ileri dönüşümü ile sanatsal ürünlerin ortaya çıkarılmasını, insanların görsel hafızalarında yeniden kullanım bilincinin yer etmesini, ileri dönüşüme farkındalık kazandırılmasını ve bu bilincin gelecek nesillere aktarılmasını hedefliyor.

Keyifli bir çalışmayla atık malzemelerden yeni eserler üretmekten mutluluk duyduklarını ifade eden BELMEK Bölge Sorumlusu Saliha Baştürk, "Atık malzemeleri böyle güzel bir projede değerlendirmek çok güzel oldu. BELMEK eğitmenleri olarak bu projede yer aldık. Katkıda bulunmak bizim için onur verici oldu" dedi.

BELMEK eğitmenleri tarafından atık materyaller kullanılarak hazırlanan eserler, 21-26 Kasım 2021 tarihleri arasında Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde sergilenecek.

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