BÜYÜKŞEHİR ASRİ MEZARLIKTA CAMİ YAPIMINA DEVAM EDİYOR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi semt camilerinin yer yer yetersiz kalması nedeniyle Asri Mezarlık girişinde başladığı 5 bin metrekare alan üzerindeki cami yapımına devam ediyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi semt camilerinin yer yer yetersiz kalması nedeniyle Asri Mezarlık girişinde başladığı 5 bin metrekare alan üzerindeki cami yapımına devam ediyor.

Semt camilerinin birden fazla cenaze olduğunda yetersiz kalmasını ve büyük şehirlerde olduğu gibi cenaze namazlarının kılınabileceği geniş alanlı cami ihtiyacını göz önünde bulundurarak Asri Mezarlık ana girişindeki alanda cami yapımına başlayan Büyükşehir Belediyesi, inşaat çalışmalarına hızla devam ediyor. Asri Mezarlık Camii ve Hizmet Tesisleri yapımına hayırsever vatandaşlar da hesap adını Eskişehir Büyükşehir Belediyesi girip, TR87 001 5001 5800 7312 5485 31 iban numaralı Vakıfbank hesabına para yatırarak katkıda bulunabiliyor.

Cami kapalı mekanının yanı sıra cenaze namazlarının rahatlıkla kılınabileceği bin metrekarelik yanları açık üstü kapalı cenaze meydanı bulunan camide, gasilhane ve morg hizmetleri de verilecek. Abdesthanesi, ikramların yapılabileceği taziye salonu, idari binası, tuvaletleri, peyzaj alanları ile toplamda 5 bin metrekare alan üzerine yapılacak camide, cenaze araçları, otomobiller ve otobüsler için otopark alanları da yer alacak.

Cenaze hizmetleri bağlamında modern bir organizasyon eşliğinde, ilgili bütün hizmetlerin bir arada yürütüleceği bir tesis tasarladıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, morg hizmetini de bu tesis aracılığı ile vermeye başlayacaklarını belirtti. Proje kapsamında alt kotta gasilhane ve morg hizmetinin verileceğini, cenazenin namaz için asansör ile cenaze namazının kılınacağı alana çıkarılacağını belirten Başkan Büyükerşen, yakınlarını kaybeden vatandaşların bu zor günlerini hizmetler ile olabildiğince kolaylaştırmaya çalışacaklarını ifade etti.

Kaynak: Habermetre