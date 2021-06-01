Büyükşehir Asfalt Sorununu Çözmeye Kararlı
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Büyükşehir Asfalt Sorununu Çözmeye Kararlı

Büyükşehir Asfalt Sorununu Çözmeye Kararlı
Habermetre - Haberler | Toplum

Büyükşehir asfalt sorununu çözmeye kararlıGeçmişte 5 yılda dökülen asfalttan fazlasını 18 ayda döken Adana Büyükşehir Belediyesi, Covid 19 şartlarına rağmen halka her kulvarda hizmet etmeye devam ediyor.

Büyükşehir asfalt sorununu çözmeye kararlı

Geçmişte 5 yılda dökülen asfalttan fazlasını 18 ayda döken Adana Büyükşehir Belediyesi, Covid 19 şartlarına rağmen halka her kulvarda hizmet etmeye devam ediyor. Adana Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında yol yapım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri asfaltlama çalışmalarını çok sayıda noktada olduğu gibi Seyhan İlçesi'nde de sürdürüyor. Adnan Menderes Kavşağı ile Beyaz Evler Kavşağı arasındaki 700 metre gidiş, 700 metre geliş ve toplam 22 metre genişliğindeki Özdemir Sabancı Bulvarı'nda Bitümlü Sıcak Asfalt Kaplama çalışmaları devam ediyor. Kent merkezinin ana arterlerinden olan bulvarda asfaltlama çalışması kısa sürede tamamlanarak, yol vatandaşın hizmetine açılacak.

Kaynak: Habermetre

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