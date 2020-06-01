Büyükşehir asfalt sezonuna güçlü bir şekilde hazır
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Büyükşehir asfalt sezonuna güçlü bir şekilde hazır

Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarına ara vermeden devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi yeni asfalt sezonuna güçlü bir şekilde hazırlandı.

Büyükşehir asfalt sezonuna güçlü bir şekilde hazır
01.06.2020 11:31 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:38

Bu kapsamda 1,5 milyon tonluk temel malzeme ihalesi tamamlanıp şantiyelere çekilmeye çekilirken, Büyükşehir Belediyesi'nin araç filosuna ilave olarak 40 araçlık kiralama yapılarak 100 araçlık filoyla sezona başlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, bu yaz 17 ilçede ayak basmadık yer bırakılmayacağını söyledi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda da çalışmalar gerçekleştirmeyiihmal etmiyor. Bu kapsamda yaklaşan asfalt sezonu öncesinde tüm hazırlılar tamamlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Akhisar Muhtarlık İşleri Sorumlusu Ali Aybars Özbilgin ve Akhisar Şantiye Sorumlusu Murat İpek ile birlikte Akhisar şantiyesinde incelemelerde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşan asfalt sezonu öncesindeki son hazırlıkları yerinde kontrol ettiklerini dile getiren Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Yaklaşan sezon öncesindeki son hazırlıklarımızı yerinde kontrol ettik. Toplam 1,5 milyon tonluk temel malzemeyi Cengiz Başkanımızın talimatıyla ihalesi yapılıp şantiyelerimize çekilmeye ve sathikaplama yapılacak olan yerlere direk malzeme çekimi şeklinde gerçekleştiriyoruz. Kendi filomuza ilave olarak 40 araçlık kiralamayı tamamladık. Kendi araçlarımızla birlikte 100 araçlık filoyla sezona başladık. İller bankasından da 50 milyon lira bitümde kullanılmak üzere kredimizi sağladık" dedi.

"Bütün Hazırlıklarımız Tamam"

Sezona güçlü bir şekilde hazırlanıldığının altını çizen Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Başkanımızın talimatıyla 17 ilçemizde gerçekleştirilecek olan sathi kaplama programı kapsamında Allah sağlık sıhhat verdiği sürece hiçbir sıkıntı yaşamadan çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Teknik olarak malzeme olarak bütün hazırlıklarımız tamam" diye konuştu.

"17 İlçede Ayak Basmadık Yer Bırakmayacağız"

Zaman zaman öngörülemeyen durumların yaşanabildiğini ifade eden Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Aliağa'da TÜPRAŞ rafinerisi 1 Temmuz'a kadar bitüm üretimini durdurdu. Öngörülen tarih 1 Temmuz. İnşallah o tarihte açılır. Biz de programımızı ona göre yaptık. 1 Temmuz'a kadar temelleri serip, 1 Temmuz'da da hızlı bir şekilde asfalt kaplamasına geçeriz diye planlarımızı yaptık. İkinci bir handikap da koronavirüs. Arkadaşlarımızın sağlık sıhhatlerinde bir şey olmadığı sürece TÜPRAŞ'da 1 Temmuz'da üretime başladığında herhangi bir sıkıntı olmadan çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. İnşallah 17 ilçemizde bu yaz ayak basmadık yer bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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