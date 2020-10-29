Büyükşehir ASAT'ın araç filosunu genişletti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Büyükşehir ASAT'ın araç filosunu genişletti

29.10.2020 11:27 | Son Güncelleme: 29.10.2020 11:30
Büyükşehir ASAT'ın araç filosunu genişletti

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü daha etkin ve hızlı müdahalelerde bulunabilmek için teknik araç filosuna yenilerini ekledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü daha etkin ve hızlı müdahalelerde bulunabilmek için teknik araç filosuna yenilerini ekledi. ASAT filosuna katılan 6 adet araç sahada aktif olarak çalışmaya başladı.

Antalya kent merkezinde kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında bakım ve temizlik çalışmalarında kullanılmak üzere ASAT Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından 6 adet yeni araç alınarak sahaya çıkarıldı. 4 adet minibüs tipi kanal açma aracı ve 2 adet kombine kanal temizleme aracı kentin atık su alt yapısında temizlik ve bakım için kullanılmaya başlandı. Tam donanımlı yeni araçlarla filosunu güçlendiren ASAT, kış sezonu öncesinde hız verdiği çalışmalarına devam ediyor.

ASAT'ın elindeki mevcut ekipmana eklenen araçlar ile rutin kontrol ve temizliği önem taşıyan atık su altyapısında daha etkili ve hızlı çalışmak mümkün oluyor. Ulaşılması güç kanal ve hat içlerini hem görüntüleyebilen, hem de temizlik işlemini yerine getirebilen araçlar kullanılarak en zor noktalarda bile meydana gelen tıkanıklıklar açılabiliyor. Yeni araç ve donanım sayesinde hizmet kalitesini artırmak, sorunlara hızlı ve etkili müdahale edebilmek hedefleniyor. - ANTALYA

Büyükşehir ASAT'ın araç filosunu genişletti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Osman Durmuş Donald Trump Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Seda Sayan Sezen Aksu Çağla Şıkel
Spor Okan Buruk Erol Bulut Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Mehmet Özdilek
Daha Fazla Çocuk Bakan Fransa Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Büyükşehir ASAT'ın araç filosunu genişletti - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.10.2020 11:31:39. #1.15#
title