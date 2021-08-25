BÜYÜKŞEHİR ARITMA TESİSİ KURDU MUTLUCA ARTIK DAHA MUTLU

Aydin Büyüksehir Belediyesi, hizmet odakli belediyecilik anlayisiyla çalismalarini mahalle mahalle sürdürüyor.

Aydin Büyüksehir Belediyesi, hizmet odakli belediyecilik anlayisiyla çalismalarini mahalle mahalle sürdürüyor. Altyapi ve üstyapi da kalici yatirimlarini araliksiz sürdüren Büyüksehir Belediyesi, vatandaslarin günlük yasamlarini kolaylastiracak çözüm üreten hizmetlerini tek tek yerine getiriyor.

Nerede ihtiyaç varsa ASKI orada

Karpuzlu'nun yüksek kesimlerde yer alan Mutluca Mahallesi'nde içme suyunun kalitesini arttirmak için çalisma gerçeklestiren ASKI, mahallede yer alan su deposuna aritma tesisi kurdu. Aritma tesisinin kullanima sunulmasi ile birlikte mahallenin içme suyu kalitesi daha da yükseltildi. Böylelikle yaz aylarinda artan su kullanimini rahatlikla karsilanmis oldu.

"Mutluca artik daha mutlu. "

ASKI ekipleri özveri ile çalismasiyla köydeki suyun içmek için artik daha elverisli oldugunu belirten Mutluca Mahalle Muhtari Enver Gündogan, "Herkes çesmesini açip gönül rahatligi ile suyunu kullanabilecek. Suyumuz içmeye artik daha elverisli oldugu için Mutluca artik daha mutlu. Özlem Çerçioglu Baskanimizi, Allah basimizdan eksik etmesin, bize vermis oldugu destekler ve yardimlar için tesekkür ederim. " dedi.

Kaynak: Habermetre