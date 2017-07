Büyükşehir Araçları ile Temiz ve Hijyenik Yolculuk

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs ve tramvay araçları, her gün sefere çıkmadan önce temizlenip, dezenfekte ediliyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile UlaşımPark'a bağlı otobüsler ve tramvay araçları vatandaşların gönül rahatlığı ile yolculuk yapmalarını sağlamak için her gün düzenli olarak temizleniyor. İç ve dış temizliği yapılan otobüs ve tramvay araçlarında hijyen için dezenfektanlar ve kokusuz doğa dostu temizlik malzemeleri kullanılıyor.



Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli halkına toplu taşımacılıkta müşteri memnuniyeti ilkesine dayalı ve yenilikçi yönetim anlayışı ile ileri teknoloji çözümlerini kullanarak, güvenli, ekonomik, kaliteli ve konforlu hizmet sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Kocaelililerin gün içinde sıklıkla kullandığı Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsler ve tramvay araçlarının temizliğine de önem gösteriliyor. Otobüsler ve tramvay araçları her gün titizlikle temizlendikten sonra sefere hazır hale getiriliyor.



Araç temizliği, iç ve dış temizlik olmak üzere iki aşamada yapılıyor. Dış temizlik, operatörler tarafından otomatik araç temizlik makineleriyle gerçekleştiriliyor. İç temizlikte ise camlar siliniyor, yerler paspaslanıyor, tutamaçlar da dahil olmak üzere tüm yüzeyler detaylı bir şekilde temizleniyor. Temizlikte özellikle yolcuları rahatsız etmemesi açısından kimyasal bileşeni kokusuz olan temizlik ürünleri kullanılıyor.



Yaz aylarında oluşacak mikroplardan arındırmak için anti-dezenfektan temizlik ürünlerinden yararlanılıyor. Ayrıca otobüslerde sefer sonlarında personel tarafından aracın temizlenebilmesi için temizlik ekipmanları da bulunuyor. Yapılan temizlik sonrasında personel tarafından tüm kontroller ve tahliller yapılıyor. Araçların uygun şekilde temizlenmediği tespit edilirse temizlik tekrarlanıyor. Ayrıca gün içerisinde bekleme noktaları olan yerlerde denetleme ekipleri tarafından araçların kontrolleri sağlanıyor. - KOCAELİ