Büyükşehir Araç Filosunu Güçlendiriyor

Şanlıurfa'da halka daha iyi hizmet edebilmek için bir yandan çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi bir yandan da araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.



"Ecdadına saygı duymayan geleceğine saygı duymaz" anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, kentte araç filosuna dahil olan 9 adet cenaze nakil aracını halkın hizmetine sundu. Araç tanıtım programına katılan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Cuma Ağaç, büyükşehir belediye meclis üyeleri ve büyükşehir belediye yetkilileri ile yeni araçları inceleyen Başkan Çiftçi, araçlar hakkında teknik bilgi aldı. Doğumdan mezara kadar yaşam döngüsünün her alanında belediyecilik hizmetlerinin olduğunu belirten Başkan Nihat Çiftçi, "Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığımıza bağlı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü himayesine verilen 9 Adet cenaze nakil aracı Şanlıurfa'da hizmete giriyor. Belediyecilik doğumdan mezara kadar hizmet anlayışını kapsar. Büyükşehir Belediyesi olarak geniş bir coğrafya sahibiz 13 ilçemiz var, 13 İlçemizin tamamına da hizmet götürmek zorundayız. Çağrı merkezlerimize düşen yardım istekleri hızlı bir şekilde yerine getirilebilmesi için, bizim kuvvetli bir araç parkuruna sahip olmamız gerekiyor. Son teknoloji ile donatımı yapılmış hız kabiliyeti olarak da yüksek kaliteye sahip cenaze nakil araçlarımız hizmete girmiştir. Hizmet insanlar içindir, hepimiz insanlarımız için çalışıyoruz. Ölüm Allah'ın emri hepimiz nihayetinde bunu tadacağız bize düşen görev ise ailenin zor gününde vatandaşlarımıza hızır gibi yetişmek de Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın borcudur. Arkadaşlarımız en titiz şekilde kazasız ve belasız bir şekilde kullanmayı Allah nasip etsin. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, Şanlıurfa'mıza ve tüm teşkilatlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Genel araç sayımız 7 adet yenilenen araç sayımız 9 adet. Cenaze taşıma araçları 3 adet ve ek araçlarla birlikte toplam 26 adet cenaze taşıma kapasitesine sahip oluyoruz. Şanlıurfa büyüyor, Şanlıurfa büyüdüğü için bizlerde imkanları kadroyu araçları genişletiyor ve büyütüyoruz" dedi. - ŞANLIURFA