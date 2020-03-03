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Büyükşehir antrenörü Naz Göktaş Muğla'nın milli gururu

Muğla Büyükşehir Belediyesi Taekwondo Antrenörü Naz Göktaş'ın milli takım antrenörü olarak görev aldığı Taekwondo 5. WT Avrupa Başkanlık Kupası'nda Türk Taekwondocular organizasyonu 37 madalyayla tamamladı.

03.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:26
Büyükşehir antrenörü Naz Göktaş Muğla'nın milli gururu

Büyükşehir Belediyesi Taekwondo Antrenörü Naz Göktaş'ın milli takım antrenörü olarak görev aldığı Taekwondo 5. WT Başkanlık Kupası'nda Türk Taekwondocular organizasyonu 37 madalyayla tamamladı.


Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tarafından İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen ve dört gün süren organizasyonda Türkiye, 16'sı altın, 14'ü gümüş ve 7'si bronz olmak üzere 37 madalya ile turnuvayı tamamlayarak genel klasmanda Rusya'nın ardından ikinci sırayı aldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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