Büyükşehir "anneye süt bebeğe can" ile 2 milyon litre süt dağıttı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, başlattığı "Anneye Süt Bebeğe Can" Projesi ile yaklaşık 57 bin anne adayına ulaşarak 2 milyon 120 bin 376 litre sütü bebeklerin sağlıklı bir şekilde hayata gözlerini açmaları için dağıttı.

Hamilelik döneminde bebeğin ve annenin sağlığının korunmasında önemli yer tutan süt tüketimi için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 2 sene önce başlattığı "Anneye Süt Bebeğe Can" Projesi büyüyerek devam ediyor. Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince devam eden proje ile Gazi şehirli her anne adayına günlük bir bardak süte denk gelecek şekilde 45 günde 12 litre süt götürülüyor. 16 Aralık 2019 tarihinden bu yana Anneye Süt Bebeğe Can ekipleri Gaziantep'in 9 ilçesinde 785 mahallede 56 bin 666 anne adayına ulaşarak 179 bin 122 koli süt dağıttı. Toplamda 2 milyon 120 bin 376 litre sütün dağıtıldığı projede dağıtım tüm hızı ile sürüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Anneye Süt Bebeğe Can Projesi, soğuk zinciri bozulmadan, sterilizasyon ve paketleme işlemi yapılarak hazırlanan sütler, destek olmak amacıyla Gaziantep'te ki üreticilerin ürettikleri sütler kullanılıyor. Projeden yararlanabilmek için anne adaylarının başvuruları alınırken, aynı zamanda İl Sağlık Müdürlüğü'nün tespit ettiği anne adaylarına da dağıtımlar yapılmaya devam ediyor. - GAZİANTEP