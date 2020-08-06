Büyükşehir Ankara Çayı'na atılan kurban atıklarını temizliyor
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Büyükşehir Ankara Çayı'na atılan kurban atıklarını temizliyor

Kurban atıklarının ve çöplerin dere yatakları, atık su (kanalizasyon) ve yağmur suyu hatlarını tıkadığı yönündeki uyarılara rağmen duyarsız vatandaşlar tarafından atılan atıkların temizliği için Büyükşehir Belediyesi yoğun mesai harcıyor.

Büyükşehir Ankara Çayı'na atılan kurban atıklarını temizliyor
06.08.2020 13:55 | Son Güncelleme: 06.08.2020 13:59

Kurban atıklarının ve çöplerin dere yatakları, atık su (kanalizasyon) ve yağmur suyu hatlarını tıkadığı yönündeki uyarılara rağmen duyarsız vatandaşlar tarafından atılan atıkların temizliği için Büyükşehir Belediyesi yoğun mesai harcıyor. Çevre kirliliği ve kötü kokular nedeniyle harekete geçen ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Ankara Çayı'nda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Kurban Bayramı öncesinde kurban atıklarının dere yatakları, atık su (kanalizasyon) ve yağmur suyu hatlarına atılmaması yönünde yaptığı uyarıları dikkate almayan vatandaşlar yüzünden çevre kirliliği yaşanıyor.

Vatandaşların şikayeti üzerine ve gelen kötü kokular nedeniyle harekete geçen ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara Çayı'nda 9 kilometrelik alanda kurban ve çöp atıklarını temizleme çalışması gerçekleştirdi.

Toplum sağlığını tehdit ediyor

Ankara Çayı'nda toplum sağlığını tehdit eden ve çevre kirliliğine neden olan atıklar, ASKİ Keçiören Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 personel, 4 kamyon ve 4 iş makinesi ile temizlendi.

Çevreye atılan atıkların sürüklenerek tarihi Akköprü üzerinde yer alan Ankara Çayı'nda biriktiğini tespit eden ASKİ ekipleri, yoğun bir mesai harcayarak topladıkları atıkları Atık Bertaraf Tesislerine götürerek imha etti.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, kurban atıklarının kanal hatlarını tıkandığını ve halk sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bayram öncesi uyarılarımızı yapmış olmamıza rağmen yine de bazı duyarsız vatandaşlarımız kurban atıklarını dere yataklarına atarak hem kendi sağlıklarını hem de toplum sağlığını hiçe saymış oldu. ASKİ olarak hatlarımızda rutin temizlik çalışmalarını düzenli şekilde sürdürüyoruz ancak ne yazık ki bazı vatandaşlarımız kanalizasyon hatlarını çöplük gibi kullanıyor. Hatlara atılan çöpler de akışı engelleyerek kısa sürede tıkanmalara, kanal taşmalarına, kötü kokulara, sineklerin çoğalmasına ve su baskınlarına neden oluyor. Bu durum kurumumuz için maddi açıdan kayıplara neden olurken, halk sağlığı açısından da ciddi risk oluşturuyor." - ANKARA

Kaynak: İHA

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