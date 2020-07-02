Büyükşehir, Anadolu'nun mirasına ışık tutuyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Büyükşehir, Anadolu'nun mirasına ışık tutuyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla Anadolu Mirasına ışık tutmaya ve geçmişi aydınlatmaya devam ediyor.

Büyükşehir, Anadolu'nun mirasına ışık tutuyor
02.07.2020 14:17 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:20

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla Anadolu Mirasına ışık tutmaya ve geçmişi aydınlatmaya devam ediyor. Alanında dünyaca uzman bilim insanlarınca da hayranlıkla takip edilen ve 7.5 milyon yıllık fosilin bulunmasıyla daha da ilgi çekici hale gelen Kayseri'deki kazıların bu yıl ki ayağı Başkan Büyükkılıç'ın talimatıyla başlatıldı. Kazı ekibi Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu ile Prof. Dr. Pınar Gözlük Kırmızıoğlu Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, geçmişin izlerini geleceğe taşımak amacıyla gerek saha çalışmaları gerekse de müze çalışmalarını yakından takip ediyor.

Geçtiğimiz yıl 7.5 milyon yıllık fosil ile birlikte geçmiş dönem Kayseri'nin coğrafyası ve iklimi hakkında yeni verilere ulaşılmasını sağlayan kazıların bu yıl ki ayağının başlatılması nedeniyle Kazı Ekibinden Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ziyareti gerçekleştirildi.

Kazı Ekibi Başkanı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Okşan Başoğlu ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden Prof. Dr. Pınar Gözlük Kırmızıoğlu'nu makamında kabul eden Başkan Büyükkılıç, kazı çalışmalarının ve bulunan fosillerin Kayseri için taşıdığı öneme işaret etti.

"DÜNYACA TANINMASI GEREKEN BİRÇOK DEĞERİMİZ VAR"

Kayseri'nin değerlerini ortaya çıkararak tüm dünyaya tanıtmak istediklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç, Kayseri toprağının altında bir yaşamın aktığını ve bu yaşamın dünyaya tanıtmakta kararlı olduklarını ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, "Kayseri'mizde yapmış olduğunuz fosil çalışmaları ile ilgili ortaya çıkan değerler, bizim için çok önemli vaziyette. Uluslararası boyut kazandı. Ekim ayının sonuna kadar arkadaşlarımız sahada çalışacaklar. Biz buradan çıkacak fosilleri heyecanla beklerken daha önce 7,5 Milyon yıllık verilerin yanına yine aynı şekilde veriler ekleneceğine inanıyoruz. Dünyaca tanınması gereken birçok değerimiz var. Buradan hareket ile fosil ve paleontoloji konusunda müze yapma yönünde de irade gösterdik. Bunlunla ilgili de çalışmalarımızı projelendiriyoruz. Bu senenin sonuna doğru ihalesini yapacağız. Müzemizin de yapılmasını ve içerisinde birim alanında yapılacak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sizlere, şahsınıza tüm ekibinize teşekkür ediyorum. Şehrimizin tanınması yönünde gayret gösteriyoruz, gayret göstermeye de devam edeceğiz." dedi.

Prof Dr. Okşan Başoğlu da ziyarette yaptığı konuşmada, "Yüzey araştırılması yapıldı. Çok elverişli beş nokta buldular. Açmaya başladılar. Güzel şeyler geleceğini umuyorum. Zaten büyük parçalar geliyor. Umarım bu sezon öncekilerden de güzel olacak. Bu arada destekleriniz için çok teşekkür ederiz. Birlikte çalışmaktan çok memnunuz. Umarım uzun soluklu olur. Bu müze projesini de gerçekleştiririz. Türkiye'de bir ilki başarmış oluruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi Haber
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek Haber
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor Haber
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir Haber
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı Haber
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı Haber
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların görüntüsü ortaya çıktı
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların görüntüsü ortaya çıktı
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan 'Söyleyemezsiniz' diye uyardı
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
Yeni virüs hakkında ürküten detaylar ortaya çıktı! Nefes borusuna saldırıyor
Yeni virüs hakkında ürküten detaylar ortaya çıktı! Nefes borusuna saldırıyor
Türkiye'deki vakaların yüzde 53'ünün tespit edildiği İstanbul'da 8 ilçe alarm veriyor
Türkiye'deki vakaların yüzde 53'ünün tespit edildiği İstanbul'da 8 ilçe alarm veriyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Ünlü golfçü Ian Poulter, gaz çıkarırken kameralara böyle yakalandı
Ünlü golfçü Ian Poulter, gaz çıkarırken kameralara böyle yakalandı
Rusya'da anayasa referandumundan gelen ilk sonuçlar Putin'e ömürlük başkanlık yolunu açtı
Rusya'da anayasa referandumundan gelen ilk sonuçlar Putin'e ömürlük başkanlık yolunu açtı
'Hoca' lakaplı öğretmen, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı
"Hoca" lakaplı öğretmen, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı
Öldürülen işitme engelli gencin ağabeyi konuştu: 'Beni kurtarın' bile diyemeyecek bir çocuktu
Öldürülen işitme engelli gencin ağabeyi konuştu: "Beni kurtarın" bile diyemeyecek bir çocuktu
Avrupalı uçak üreticisi Airbus 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Avrupalı uçak üreticisi Airbus 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Fenerbahçe, Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için Monaco ve menajeriyle görüşme yaptı
Fenerbahçe, Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için Monaco ve menajeriyle görüşme yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
1 ton 100 kiloluk tosun, 25 bin liraya alıcı buldu
1 ton 100 kiloluk tosun, 25 bin liraya alıcı buldu
Son Dakika: AK Parti'den ABD'nin Ayasofya çağrısına yanıt: Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına ihtiyacımız yoktur
Son Dakika: AK Parti'den ABD'nin Ayasofya çağrısına yanıt: Dışarıdan birilerinin tavsiye ve çağrılarına...
Cem Yılmaz, Netflix'le arayı düzeltti
Cem Yılmaz, Netflix'le arayı düzeltti
Bakan Berat Albayrak ve ailesi hakkında çirkin paylaşımlarda bulunan 1 kişi tutuklandı
Bakan Berat Albayrak ve ailesi hakkında çirkin paylaşımlarda bulunan 1 kişi tutuklandı
Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit...
Evinden cephanelik çıkan şahıs, 'Koleksiyon yapıyorum' diyerek serbest kaldı
Evinden cephanelik çıkan şahıs, "Koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil hislerle yapılır
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil...
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
Termometrelerin 43 dereceyi gördüğü Gaziantep'te sıcaktan bunalan vatandaş, kente deniz yapılmasını istedi
Termometrelerin 43 dereceyi gördüğü Gaziantep'te sıcaktan bunalan vatandaş, kente deniz yapılmasını istedi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Saruhan Oluç Halife Hafter Adnan Menderes Vladimir Putin Süleyman Soylu
Magazin Buse Varol Ebru Şallı Hülya Avşar Burcu Esmersoy
Spor Adem Büyük Bülent Uygun Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ankara Temmuz Hakaret Futbolcu
Şu an buradasınız: Büyükşehir, Anadolu'nun mirasına ışık tutuyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 14:21:43. #1.15#
title