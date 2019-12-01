Büyükşehir Ampute takımı haftayı puansız kapattı

01.12.2019 19:02 | Son Güncelleme: 01.12.2019 19:07

Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Futbol Takımı, sahasında karşılaştığı Şahinbey Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.



Karşılaşma öncesi İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri yaklaşan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle her iki takıma da çiçek takdim etti. Jandarmanın jesti ile başlayan karşılaşma da Malatya Büyükşehir Belediye Ampute Futbol Takımı, konuk ettiği Şahinbey Belediyespor karşısında sahadan 3-0'lık skorla mağlup ayrıldı.



Maç sonunda Jandarma Komutanlığı'ndan gelen askerler her iki takıma da tatlı ikram etti. - MALATYA

Kaynak: İHA