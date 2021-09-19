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Büyükşehir altyapı sorununu tarihe gömüyor

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Büyükşehir altyapı sorununu tarihe gömüyor

Samsun'un 'Saklı Cennet' olarak anılan Ayvacık ilçesi'nin Koçyurdu Mahallesi sakinlerinin yol sevinci. Uzun yıllar kullandıkları toprak yolda ulaşım sıkıntıları yaşayan mahalle halkı, zamanla stabilize yola kavuştu.

Samsun'un 'Saklı Cennet' olarak anılan Ayvacık ilçesi'nin Koçyurdu Mahallesi sakinlerinin yol sevinci. Uzun yıllar kullandıkları toprak yolda ulaşım sıkıntıları yaşayan mahalle halkı, zamanla stabilize yola kavuştu. Ancak yolun çabuk bozulması ve çökmeler oluşması sebebiyle ulaşımda bekledikleri konfora kavuşamadı.

İlçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Koçyurdu Mahalle yolunun yapımı için çalışmalara geçen yıl başlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, 12. 5 kilometrelik mahalle yolunu önce genişletti. Daha sonra da sathi kaplama yaptı. Zemini sağlamlaştırılan yolun ikinci katını da atan Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, gelecek yıl da daha ince malzemeyle yolun üçüncü kat sathi kaplamasını gerçekleştirecek.

Toz ve çamurdan kurtulan mahalle halkı, asfalt yola kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Yolun konforu artarken SASKİ ekipleri de içme suyu sorununu çözmek ve musluklardan kesintisiz su akıtmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin çalışmalarını yakından takip eden mahalle sakinleri, Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

YOL YAPILINCA GERİ DÖNÜŞLER BAŞLADI

Ulaşım sorunu sebebiyle daha önce başka şehirlere göç eden vatandaşların yolun yapılmasından sonra geri dönmeye başladığını anlatan Koçyurdu Mahallesi Muhtarı Muharrem Ay, "Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir gelene kadar yol konusunda büyük sıkıntımız vardı. Daha önce çok uğraşmış ama sonuç alamamıştık. Düğün, cenaze, hasta oluyordu. Yolumuz çok bozuktu. Gelen de, giden de pişman oluyordu. Mustafa Başkan göreve geldiğinde söz vermişti ve sözünde de durdu. Yol genişletme çalışması bitirildi. İlk kat geçen sene yaptı. Bu sene de ikinci katı atıldı. SASKİ ekipleri çalışıyor. Suyumuz da gelecek. Şuan 15 hane, yol yapılınca köyümüze geri dönerek yazlık yapmaya başladı" diye konuştu.

Ulaşımda yaşadıkları büyük zorluklardan söz eden mahalle sakinlerinden Fikri Yurt ise, "Eskiden yolumuz bozuktu. İlçe merkezine gidip gelirken büyük sorun yaşıyorduk. Şimdi ise her konuda rahatız. Her yere çok rahat gidip geliyoruz. Yolumuzdan çok memnunuz. Hastamız olsa gece bile götürebiliyoruz. Allah razı olsun" diyerek Başkan Demir'e teşekkür etti.

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