Büyükşehir altyapı için dev hatlar
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Büyükşehir altyapı için dev hatlar

26.11.2020 11:35 | Son Güncelleme: 26.11.2020 12:07

Büyükşehir altyapı için dev hatlar Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin, 230 milyon liranın üzerinde bir yatırımla 2 farklı etapta sürdürdüğü altyapı çalışmalarında, içerisinden otomobillerin geçeceği kadar büyüklükte döşenen dev hatlar dikkat çekti.

Büyükşehir altyapı için dev hatlar

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin, 230 milyon liranın üzerinde bir yatırımla 2 farklı etapta sürdürdüğü altyapı çalışmalarında, içerisinden otomobillerin geçeceği kadar büyüklükte döşenen dev hatlar dikkat çekti. Başkan Zolan, içerisinden otomobillerin geçebildiği dev hatların kent altyapısı için hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün Sevindik, Sümer ve Karşıyaka Mahallesi ile Dokuzkavaklar, Anafartalar, Aktepe, Karşıyaka'nın bir kısmı ve Deliklitaş Mahallesi olmak üzere 2 farklı etapta başladığı alt yapı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İki farklı etapta yürütülen alt yapı çalışmalarında kullanılan 2 bin 400 santimetre çapındaki dev kanalizasyon ve yağmur suyu hatları dikkat çekiyor. Yaklaşık 2 kilometrelik güzergahta kullanılan dev boruların içinden otomobillerin geçebildiği ifade edilirken, söz konusu hatların kent altyapısı için çok önemli olduğu belirtildi. Denizli'nin en büyük alt yapı hattını oluşturan 2 bin 400'lük yağmur suyu hatlarının bölgedeki su baskınlarının önüne geçmede büyük rol oynayacağı, 2 bin 400'lük kanalizasyon hatlarının ise kentin büyük bir bölümünde toplanan atık suların artıma tesisine bağlanacağı ana hat olduğu kaydedildi.

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İlk etabın yüzde 80'i bitti

Anafartalar, Dokuzkavaklar, Aktepe, Karşıyaka ve Deliktaş Mahallesi'nin alt yapı sorununu tarihe gömecek proje kapsamında 166 kilometre içme suyu hattı ile 115 kilometre kanalizasyon hattının baştan aşağı yenileneceği, bölgeye ilk kez 28 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı döşeneceği ifade edilirken, ilk etapta yüzde 80'lik çalışmanın tamamlandığı belirtildi. Sevindik, Sümer ve Karşıyaka mahallelerine ise toplamda 122 kilometre içme suyu hattı, 78 kilometre kanalizasyon hattı ve 23 kilometre yağmursuyu hattı döşeneceği, buradaki projede ise yüzde 25'lik çalışmanın üzerine geçildiği kaydedildi.

"Bu yatırımlarımız inşallah torunlarımızın torunlarına hizmet edecek"

Denizli şehir merkezinin büyük bir bölümünde altyapı çalışmalarını tamamladıklarını anlatan Başkan Zolan, "Altyapı sürdürülebilirliği, maliyeti ve çevreye verdiği olumsuzluklar bakımından zor ve meşakkatli bir iştir. Ancak biz bugüne kadar günlük işlerle uğraşmadık, köklü ve kalıcı işlerle milletimize hizmet ettik, etmeye de devam edeceğiz. Çok şükür vatandaşlarımız da bizleri her zaman destekledi. Bu yatırımlarımız inşallah torunlarımızın torunlarına hizmet edecek" dedi.

Büyükşehir altyapı için dev hatlar
Büyükşehir altyapı için dev hatlar
Büyükşehir altyapı için dev hatlar
Büyükşehir altyapı için dev hatlar
Büyükşehir altyapı için dev hatlar
Büyükşehir altyapı için dev hatlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN ELYESA POLAT

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