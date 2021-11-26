Büyükşehir Altıntaş'ta yeni imar yolları açıyor

Büyükşehir Altıntaş'ta yeni İmar yolları açıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aksu ilçesi Çalkaya Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Projesi kapsamında yeni imar yolları açmaya ve kavşak düzenlemeleri yapmaya devam ediyor.

Aksu ilçesi Çalkaya Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı'nda Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yol açma ve kavşak düzenleme çalışmaları sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Çalkaya bölgesi Altıntaş ve Güzelyurt Mahallelerinde şimdiye kadar yaklaşık 7. 5 km yol açım çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar sonucu çıkarılan topraklar kentin peyzaj düzenlemelerinde çeşitli yerlerde kullanıldı.

İMAR PLANINA UYGUN DÜZENLEME

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı tarafından Kardeş Kentler Caddesi üzerinde imar planına uygun hazırlanan kavşak düzenleme projelerine de başlandı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yörükoğlu Caddesi'nin Kardeş Kentler Caddesi ile bağlantı kavşağı imar planına göre yapılan düzenlemeyle kapatıldı. Alternatif olarak yeni imar planına göre Doğukent Caddesi'nin Kardeş Kentler Caddesi kesişim kavşağı açıldı ve 460 metre asfalt çalışması tamamlanarak Yörükoğlu Caddesi'ne bağlantısı sağlandı.

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