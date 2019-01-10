Büyükşehir Akom 'Hızır' Gibi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ekipleri Salıpazarı'nda kalp hastası, Asarcık'ta böbrek hastası, Ladik'te ise donmak üzere olan muhtarı kurtararak hastaneye yetiştirdi.

AKOM ve Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun kar yağışının etkisi altında kalan bölgelerde seferber olmayı sürdürüyor. Ekipler, önceki ve dün gece, kardan kapanan yolları açmanın yanı sıra 3 vatandaşın hayatını kurtardı. Başkan Zihni Şahin, "Fedakarca çalışan ekiplerimizi kutluyorum" dedi.

Kalp hastası hastaneye yetiştirildi

Özellikle iç kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle bölgede adeta seferberlik ilan eden Samsun Büyükşehir Belediyesi AKOM ile Fen İşleri Dairesine bağlı ekipler, sadece kardan kapanan yolları açmakla kalmıyor, mağdur durumda kalan ve hayati tehlike geçiren vatandaşların imdadına da 'Hızır' gibi yetişiyor. AKOM'a bağlı ekipler önceki gece ilk olarak, Salıpazarı ilçesi Çağlayan Geyik Boyu mevkisinde kalp rahatsızlığı bulunan ve kriz geçirmekte olan 56 yaşındaki hasta için seferber oldu. Ekipler, 2 traktör, 1 greyder ve 1 4x4 araçla saatler süren çalışma sonrası vatandaşı evinden alarak ilçe merkezine ulaştırdı ve sağlık ekiplerine teslim etti.

Otomobilde mahsur kalanlara müdahale

AKOM ekipleri önceki gece ayrıca Kavak ilçesi Yenigün Mahallesi'nde yolda mahsur kalan otomobildeki hastayı kurtarıp, sağlık ekiplerine teslim ederken İlkadım ilçesinde Bilmece Mahallesi mevkisinde aşırı buzlanma nedeniyle yolda mahsur kalan 4 otomobil ve içindeki ailelere de yardım elini uzattı. Ekipler, Asarcık ve Canik ilçelerinde de 2 hastaya ulaşarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Muhtarı donmaktan kurtardılar

AKOM ve Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri dün gece de Asarcık ilçesi Yayla Mahallesi'nde böbrek hastası olan ve rahatsızlanan vatandaşı iş makinesi ile kurtararak ilçe devlet hastanesine götürdü. Ekipler ayrıca, Ladik'te Alanyurt Mahallesi Muhtarı Kasım Türkmen ve 1 kişiyi donmaktan kurtardı.

Başkan şahin: "Teşekkür ediyorum"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AKOM ve Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri 24 saat göreve hazır olduklarını, 0850 333 55 55 nolu çağrı merkezinden vatandaşların ihbarlarını alarak anında müdahale ettiklerini açıkladı. Zihni Şahin, "Kötü hava koşulları, ağır kış şartları nedeniyle seferber ettiğimiz ekiplerimiz fedakarca gece-gündüz demeden çalışmalarını sürdürmektedir. Ekiplerimiz sadece kapanan yolları açmakla kalmayıp özellikle hasta vatandaşlarımıza anında el uzatarak hastanelere yetiştirilmeleri sağlamaktadır. Tüm ekiplerimize, ayrıca bizlerle işbirliği yapan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İHA