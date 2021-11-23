Büyükşehir, Akdeniz'de Yeşilova-Iğdır Mahalleleri Grup Yolunda Çalışmalarını Tamamladı

AKDENİZ, MERSİN (Habermetre) - browser hatası supports HTML5 video

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, tarım ürünlerinin yoğun olarak üretildiği bölgelerde yol sorunlarını çözüme kavuşturmak için başlattığı yapım, bakım, onarım, sıcak asfalt kaplama ve yama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekiplerin çalışma yürüttüğü grup yollarından biri de Akdeniz ilçesindeki Yeşilova- Iğdır Mahalleleri grup yolu oldu.

Mersin genelinde tarım ürünlerinin üretildiği ve taşımacılık hizmetlerinin yapıldığı bölgelerde yol yenileme çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Yol Yapım Bakım ve Onarım ekipleri, bu çalışmalar sayesinde hem üreticilerin hem de vatandaşların işini kolaylaştırıyor.

Akdeniz ilçesinde bulunan Yeşilova-Iğdır Mahalleleri grup yolu çalışmaları kapsamında önce yolun deforme olan kısımlarında zemin iyileştirme, sıcak asfalt serimi ve yama çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmalarda 12 kamyon, 1 finişer, 1 vabıl, 1 silindir kullanan ekipler, yoğun bir çalışmanın ardından grup yolunu güvenli ve konforlu bir hale getirerek hizmete sundu.

Yayın Tarihi: 23. 11. 2021 08: 34: 54

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